卓拉蒙德連4季千分千籃板百鍋百抄截　46年史上第一人

▲活塞中鋒卓拉蒙德（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

活塞18日以110比107爆冷擊敗東區強權暴龍，活塞當家中鋒卓拉蒙德（Andre Drummond）個人也完成連續4季繳出1000分、1000籃板、100火鍋、100抄截以上的成績，他因此成為自1973年球季開始統計火鍋與抄截數據後，46年來首位續連4季都可繳出千分、千籃板、百鍋、百抄截的球員。

卓拉蒙德於18日比賽中繳出15分、17籃板、1助攻、1抄截成績，此役後他本季得分、籃板、阻攻、抄截都達到千分、千籃板、百鍋、百抄截以上，他更自2015年後連續4季都可達此數據表現，使他成為自1973年球季開始統計火鍋與抄截後，46年來連續4季都能繳出以上數據的球員。

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卓拉蒙德自2013年加入活塞後就是陣中得分籃板雙20的製造機，火鍋與抄截也是他拿手技術，他已連續4季火鍋與抄截都在100次以上，自菜鳥年後場均得分與籃板也都穩定繳出雙十數據。

▲活塞明星賽後13戰寫下10勝（圖／路透）

卓拉蒙德本季場均繳出17.3分、15.3籃板、1.2助攻、1.6抄截、1.7阻攻，不但為聯盟籃板王，場均可抓下5.2顆進攻籃板也是聯盟最多，表現宛如籃板吸塵器。

活塞本季戰績走向如坐雲霄飛車，季初戰績亮眼，但季中又遭連敗，明星賽後則打出13戰10勝高達七成六的戰績，也將原東區第六的籃網擠下，目前36勝33敗戰績排在東區第5塞爾提克之後，漸站穩季後賽腳步。