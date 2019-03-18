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亞青少田徑／中華隊3金3銀3銅　總排第4僅次陸、印度和日本

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▲▼亞青少田徑盛尹辰三級跳遠奪金。（圖／田協提供）

▲盛尹辰（右三）三級跳遠奪金。（圖／田協提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

第三屆亞洲青少年田徑錦標賽於月15日至17日在香港登場，共有31個國家共436位選手參賽，本屆中華隊共拿下3金3銀3銅，包括洪吉嫻在鏈球項目、王彥和200公尺，以及盛尹辰三級跳遠摘金。

為了備戰在香港將軍澳運動場舉行的亞洲青少年田徑錦標賽，中華隊對特地前往大陸深圳移地訓練，賽事登場首日就連奪3金，洪吉嫻在鏈球項目62公尺80成績打破個人最佳以及U18全國紀錄、從跳高轉攻三級跳遠才一年的盛尹辰，更在最後一跳15公尺15力壓群雄，打破自己個人最佳摘金。

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▼王彥和（圖中）200公尺奪金。

▲▼亞青少田徑／王彥和200M飆21秒86　0.01秒之差戲劇性奪金（圖／田協提供）

賽事最後一天，三度入選國家隊的王彥和，雖然在100公尺失利，不過在200公尺決賽跑出21秒86，和第二位的印度選手只有0.01秒之差，順利摘下金牌，也是中華隊的第三金入袋。17日賽事全部結束，本屆中華隊拿下3金3銀3銅，僅次於大陸12金10銀9銅、印度8金10銀9銅，以及日本的6金8銀6銅，總排名第四。

中華隊於上屆賽事以6金7銀2銅的佳績位居亞洲第二，僅次於大陸隊，本屆囊括3金3銀3銅，可惜未能達成目標設定的5金5銀4銅，期許經過調整後，能再締造佳績。

▼ 洪吉嫻（右三）鏈球奪金。

▲▼ 亞青田徑洪吉嫻鏈球奪金。（圖／田協提供）

關鍵字： 亞青少田徑
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