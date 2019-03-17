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HBL／寧可自己0分也想奪冠　永仁林佳蓉紀錄夜黯淡

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▲HBL，永仁高中，林佳蓉。（圖／記者顏如玉攝）

▲永仁高中林佳蓉。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）

記者顏如玉／台北報導

本季一路打來沒嚐過敗仗，永仁高中卻在107學年度高中籃球甲級聯賽冠軍戰最終以4分之差不敵南山高中，賽後球員止不住爆哭，其中繳出生涯新高28分的更表示寧可自己得0分也希望奪冠，「我的防守沒做好，給對手太多得分機會，這樣相抵下來，其實我的貢獻是負的。」

賽前永仁教頭時超傑就表示，最後一場希望球員放開來打，享受在比賽場上，尤其是高三的球員們，林佳蓉說，她的確很享受，沒有顧慮地在打球，甚至到最後一刻雖然還以1分落後，「但我那時候都不覺得我們會輸，因為我覺得我們可以靠團結守住。」

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▲HBL，南山高中李吟娸。（圖／記者顏如玉攝）

▲南山高中李吟娸最後關鍵三分奠定勝基。（圖／記者顏如玉攝）

但南山卻不給永仁機會，最後靠著李吟娸關鍵三分奠定勝基，最終以65比61奪勝，破永仁不敗金身，林佳蓉說，「可能幸運之神就站在她們那邊吧，若是沒有那球我覺得我們有機會拼贏。」

此役繳出生涯新高28分，但卻遺憾告終，林佳蓉紅著眼眶說，其實賽後只注意到兩隊的比分，沒發現自己得了這麼多分，「但我寧可自己拿0分也要球隊贏球，而且我應該在防守上做更多貢獻，一開始我放李吟娸和陳靳豫萱攻進太多分數，這樣互相折抵，其實我的貢獻是負的，我應該要在防守上更用心而不是進攻。」

▲HBL，南山高中，林佳蓉。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： HBL永仁高中林佳蓉
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JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

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