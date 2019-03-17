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鈴木一朗春訓低迷何時退休？　朗神：我也不知道

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▲▼鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木一朗將現身水手海外開幕戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

西雅圖水手將在20日與奧克蘭運動家前往日本進行海外開幕戰，水手日籍球星鈴木一朗也被擺在名單中，有機會在家鄉獻技，不過一朗今年的春訓表現低迷打擊率只有0.080，他也知道自己的表現沒辦法爭取到開季名單，被問到何時該退休，他則是回應，「連我自己也不知道。」

水手將與運動家20、21日在東京巨蛋進行開幕戰，賽前記者會鈴木一朗先是提到，「能夠在隨隊來東京巨蛋比賽對我來說是最好的禮物，我會相當珍惜每一刻在場上的滋味，在這幾天我會好好回想過去，確保自己還記得在日本打球的種種回憶。」

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鈴木一朗在赴美挑戰大聯盟之前，曾效力日職歐力士隊9年，並且寫下多項打擊紀錄，也是日職球員透過入札制度西進大聯盟的第一人。

▲▼鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木一朗不輕言放棄。（圖／達志影像／美聯社）

儘管鈴木一朗在日、美職棒都有著亮眼的生涯，但是歲月催人老，45歲的一朗狀態明顯不如過往。記者會上有媒體直白地問道，「你何時會知道該退休了？」、「什麼時候才會放下球員身份？」。一朗回答，「我自己也不知道什麼時候該退休，我還不習慣面對這樣的問題。」

鈴木一朗今年春訓出賽12場，25個打數僅有2支安打，打擊率0.080。去年春訓同樣表現不理想，出賽5場，10個打數都摃龜，也讓他在去年例行賽只為水手出賽15場就轉任球隊特別助理不再出賽。

水手與運動家因參與海外開幕戰，開季名單從25人放寬至28人，再加上是前往一朗的家鄉日本進行，這也讓鈴木一朗在春訓表現極差的狀況下仍在名單之中。不過一朗也知道自己的狀態有待加強，「根據我春訓的表現我不應該在這裡出現（開幕戰），不管回到美國後我待不待在大聯盟，我都還是為日以繼夜地訓練，這個環境競爭很激烈，隨時都可以告訴別人你要放棄，但那不是我會做的，我將繼續打球；奮戰下去。」

鈴木一朗2001年加入大聯盟，先後效力過水手、洋基、馬林魚再回到水手，生涯2651場，生涯場均打擊率0.311，累積3089支安打，曾連續10季入選明星賽以及繳出至少200安的成績。退休過後幾乎篤定成為首位入選棒球名人堂的亞洲球員。

▼外界預計鈴木一朗回到美國後會從小聯盟出發。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB水手鈴木一朗日本開幕戰
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