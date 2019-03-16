喬治說明當初沒加盟湖人　因在雷霆團隊感到很舒服

▲喬治在雷霆感到很舒服，越來越喜歡這團隊才沒加盟湖人。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

2017年夏天，昔日溜馬當家球星喬治(Paul George)喊說要去湖人，最終卻選擇加盟雷霆讓外界相當震驚，當時外界都認為「泡椒」只把奧克拉荷馬當成跳板，一季過後便會離開，不料他卻在賽季結束後續留雷霆，簽訂4年1.37億美元合約，喬治近期也說明會留下來是因為逐漸愛上這個團隊。

喬治過去身為溜馬一哥，球隊給他許多發揮空間，加上他也曾帶隊殺入東區冠軍戰，外界都認為他會長留再印城，但家鄉在洛杉磯的喬治，卻2016賽季結束後，喊出要去湖人效力，不僅震驚外界，湖人也相當渴望這名超級球星的加盟，不過雷霆卻半路殺出，最終喬治就被溜馬交易至奧克拉荷馬。

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當初雷霆換來喬治，幾乎是做出一場豪賭，因為喬治的心完全就在湖人，沒人知道賽季過後，「泡椒」到底會不會留隊。加入雷霆後，喬治也一直努力融入球隊，並與衛斯布魯克(Russell Westbrook)不斷磨合，雖然殺入季後賽，卻在首輪就慘遭淘汰，許多人都在擔心喬治會就此離開，當外界都忐忑時，「泡椒」不等到自由市場開啟，就在「衛少」的一場私人派對上宣布要與雷霆續約讓大家又驚又喜。

▲喬治、衛斯布魯克打出良好化學反應。（圖／達志影像／美聯社）



近期喬治也說明了自己為何沒於上季加盟湖人，「奧克拉荷馬是一個讓我感到舒服的地方，洛杉磯可以恨我或愛我，但這終究是我自己做的決定。回顧2017賽季，如果當時要做另一個決定，我可能會看在雷霆度過的那一年，然後想我該怎麼做，而這也是我更容易做這決定的原因，因為在雷霆的第一年我沒有完全發揮實力。」

喬治接著表示，「很多次我都覺得自己沒辦法做出決定，這對我而言真的是個問題，思考太多這類問題會讓人分心，但只要把注意力集中在繼續效力這個點上，我就會全力以赴。」現在他將長留雷霆，這也讓許多湖人球迷不諒解，對此喬治解釋，「我認為我的話會讓人們失望，因為他們過度解讀了那句話，我的確說過要去洛杉磯，但那是在溜馬要交易我的時候，最後事情沒有發生，我去了其他地方。我喜歡後來那種處境，在雷霆效力讓我感到很舒服。」

本季喬治與衛斯布魯克成功打出好的化學反應，「泡椒」還打出生涯年，在攻防兩端都更加全面，也是本季MVP大熱門。雖然雷霆為小市場球隊，但他們全隊氣氛相當良好，這也是喬治留下重要原因，現在雷霆以42勝27敗排在西區第5，與第3的火箭僅有1場勝差，實力相當強大，這也讓當初他們的豪賭相當有價值。

▲喬治以4年1.37億美元續留雷霆。（圖／達志影像／美聯社）