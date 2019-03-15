唯一銀標萬金石馬拉松17日登場　台日「女版川內」同場對決

▲ 萬金石馬拉松15日賽前記者會 。（圖／主辦單位提供，下同）

體育中心／綜合報導

全台唯一銀標賽事「2019新北市萬金石馬拉松」即將於17日登場，來自29國共350位外籍選手已就備戰位置，其中超過40位國內外菁英好手，包括首次參賽有「日本女版川內」之稱的吉富博子，還有去年萬金石國內男女第一的選手周庭印與蔡雅安等，15日在賽前文化交流，一起體驗臺灣傳統文化特色「捏麵人」。

新北市副市長謝政達表示，萬金石不僅是「台灣」的馬拉松，更是「全世界」的馬拉松，尤其對國內菁英選手而言，這場臺灣唯一國際認證（IAAF）銀標賽事，是國內積分最高等級的賽事，積分有助取得2020東京奧運參賽資格。

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另外，對於熱愛運動的跑者而言，這條賽道沿途風光迷人，路經萬里、金山、石門美麗的維納斯海岸，是台灣著名觀光景點，歡迎所有國內外跑友，一起來感受新北市民的熱情，用自己的步伐來體驗萬金石。

▼吉富博子（右三）、蔡雅安（右二）做捏麵人。

體育處表示，要特別感謝中華民國田徑協會在賽事專業協助，並邀請各國菁英選手，共同促成這場國際馬拉松盛會，為盡地主之誼，以在地文化體驗方式讓各國選手交流，別開生面的傳統民俗技藝捏麵人，創意打造可愛「柿子豬」，取其音有「豬事順心」之意，一同希望萬金石馬拉松賽事諸事順利。

田徑協會表示，今年萬金石馬拉松賽事，吉富博子首次來臺參賽，博覽會特別安排與跑友見面會，跟台灣朋友分享跑步心路歷程，還有去年萬金石國內女一得到「台版女川內」封號的蔡雅安，兩人今天開心同框，17日將在賽道上較勁。

此外，國內男子可能出現三雄對決局面，2016奧運國手何盡平、黑色閃電蔣介文、印帝周庭印，都是今年參賽名單中備受關注的高手。

▼國際田總觀察員MASSIMO MAGNANI 。