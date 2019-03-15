波蘭新星胡卡茲連殺大咖　大師賽首進8強大戰費德勒

▲波蘭新星胡卡茲。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

世界排名67、22歲的波蘭新星胡卡茲 (Hubert Hurkacz) 本週在印地安泉大師賽成為種子殺手，連續擊敗普耶(Lucas Pouille)、錦織圭和沙波瓦洛夫(Denis Shapovalov)。首次在ATP 1000分級大師賽闖進8強的他，將對決兒時偶像費德勒(Roger Federer)。

身高196公分的胡卡茲來自波蘭的弗次瓦夫，5歲看著媽媽打網球而開始接觸。他屬於強勢型打法，去年就已闖進米蘭的Next Gen年終賽，今年打出代表作連續在杜拜和印地安泉擊敗世界前10的名將錦織圭，目前排名67為生涯新高。其中杜拜一戰，是他首次擊敗前10好手。去年這個時候，他的排名僅有212。他本週擊敗澳網4強好手普耶、錦織圭和沙波瓦洛夫全都是拼到3盤奪勝。

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去年10月的上海大師賽，胡卡茲就曾經和費德勒練球，那次被他形容為「難以置信的經驗」，費德勒也對他讚譽有佳。「在熱身的時候他幾乎沒什麼失誤，如果打不好他馬上跟我道歉，真的是很棒的小子。」

而看費德勒比賽，也是他對於職業網球的第一印象，「他就是跟別人不一樣，非常特別，當然給了我很大的啟發。我現在的目標就是持續進步，打敗頂尖的對手。」16強戰敗給他的世界第25加拿大好手沙波瓦洛夫也說：「我知道這是場硬仗，我們練習過好幾次，我了解他的潛力。」

能跟而是偶像對戰也算是夢想成真，「這是我從小的夢想，對網球員來說這應該是最棒的事了。在大比賽的大球場，和頂尖選手比賽。特別是能打到大師賽8強，對我真的意義非凡。」胡卡茲表示。

「他能打這麼好，我也為他感到開心。連續擊敗錦織圭兩次，還有沙波瓦洛夫，那真的很不容易，有顯現出它的實力。我很期待我們的對決。」費德勒說。