NIKE以今夏女足盛事為起點　再次激勵新生代女性運動員

▲Nike為14國女子足球隊打造隊服。（圖／Nike提供）



體育中心／綜合報導

Nike與來自世界各國的 40 名菁英運動員在巴黎共同發佈了為今夏法國女子足球盛事特別打造的 14 套國家隊隊服，共同見證了Nike為進一步支持女性運動員展開的全新合作計畫。

Nike集團董事長、總裁兼首席執行官Mark Parker表示，「我們相信這個夏天對於女子足球的發展會是一個重要轉捩點，而我們更渴望看到比賽時刻所產生的能量以及參與程度能夠延伸至更多的運動項目。Nike承諾將繼續為運動員提供領先的支持，幫助新生代運動員，並不斷為女性提供更具創新和吸引力的產品設計。」

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Nike持續針對北美、中國以及全世界菁英女子足球運動員提供支援。Nike透過與WNBA、FIBA和中國籃協的合作，在全球領域持續推動女籃運動的發展。同時在大學體育，Nike也正在為來自 200 餘所大學院校合作，不同運動項目中超過25,000 名的優秀女子運動員們提供全力支持。

▲Nike為女子運動運品研發製造。（圖／Nike提供）



製造產品之外Nike正面迎接有限自然資源的環境挑戰，Nike也視永續發展為創新與設計研發的關鍵機會。這已經透過多種嚴謹考量的面向去實現，如配色方式（Nike植物色系系列使用植物染料）、結構組成（新款VaporMax2 Random將多餘的Flyknit 紗線運用在鞋面上）和材料創新（Flyleather採用至少50%的可回收天然皮革纖維製成）。

此外，所有Nike足球裝備都是由回收瓶製成。自2010年開始，Nike透過永續發展產品設計已經回收利用了超過60億支廢棄寶特瓶。現在，每年有超過10億個塑膠瓶被回收製成新的Nike產品，Nike也已連續5年成為在紡織和服裝行業中採用再生聚酯材料的最大用戶。

Nike將以女性運動員為核心，引領服裝創新。14支國家隊的隊服設計源自運用Nike運動研究中心(Nike Sport Research Lab)的4D掃描和動作捕捉技術來精確獲取職業球員的運動動態資訊。Nike把這項專屬女性的精密工程還運用在了共同發佈的2019年春夏高性能運動內衣系列之上，該系列有57種款式，最大尺寸為44G，讓各種不同身材、尺寸和運動興趣的女性都能找到自己合適的需求尺寸。

▼Nike女性產品發表會。（圖／Nike提供）

