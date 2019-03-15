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三月足球國際賽接連來　迎戰奧運資格賽、國際友誼賽

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▲▼東亞盃,中華男足 。（圖／足協提供）

▲中華男足 。（圖／足協提供）

記者林育正／綜合報導

三月下旬將有多場足球國際賽事陸續開踢，奧運隊將前往柬埔寨進行亞足聯U23錦標賽資格賽，也就是爭奪奧運資格的第一站。而成人國家隊方面，中華男足將前往客場挑緬甸，並且在24日主場迎戰索羅門群島，迎接新教頭蘭卡斯特(Louis Lancaster)的首場主場賽事。

U23錦標賽資格賽共有44隊參戰，可惜我國籤運不佳和南韓與澳洲兩支亞洲足球強權同組，只能跪求輕虐，同組的還有柬埔寨。我國將在22、24和26日依序對上南韓、澳洲和柬埔寨。屆時將有11隊分組第一和4隊戰績最佳的小組第二名，晉級明年的2020亞足聯U23錦標賽。儘管我國奧運隊不被看好能夠晉級，但將是年輕球員與亞洲一級強隊交手的難得機會。

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2020亞足聯U23錦標賽將於1月在泰國進行，將有16隊捉對廝殺，除了日本之外成績前三的球隊將可獲得晉級東京奧運的資格。

▲中華男足總教練蘭卡斯特。（圖／記者張克銘攝）

▲中華男足總教練蘭卡斯特。（圖／記者張克銘攝）

而值得關注的是，18歲的台裔英國籍小將沈子貴(Will Donkin)將不會加入奧運隊陣容，而是在中華男足兩場友誼賽的名單之中。足協表示，配合沈子貴時間配合與狀態調整，以及家人正好回台探親，加入國家隊為較適合的選項。

國家隊方面，今年9月開始將陸續出戰2022世界盃資格賽，三月和六月的FIFA國際比賽日為僅存的練兵機會。這次除了英國籍的周定洋缺陣外，旅外球員全數到齊陣容為最強國家隊。六月的兩場友誼賽，足協則是目標邀請東南亞國家前來較勁備戰。

▲中華男足與U23友誼賽。（圖／記者張克銘攝）

▲中華男足與奧運隊友誼賽。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 中華男足奧運隊
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