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大專棒聯／不怕跟職棒搶高中生　蔡仲南：選教練很重要

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▲南華總教練蔡仲南。（圖／記者張克銘攝）

▲南華總教練蔡仲南。（圖／記者張克銘攝）

記者路皓惟／台中報導

自2013年中職開放高中生選秀後，大學招生受到影響，不僅要跟中職球團搶人，還要跟其他大專院校競爭，蔡仲南對此表示，「很多球隊因為福利好吸引選手，但我想告訴球員，沒有好的教練，沒有給專門教練帶到重點，成績反而更退步。」

在「搶人大戰」激烈的大專環境，以及中職開放高中生選秀，南華大學棒球隊成軍短短3年時間就殺進大專盃四強，球隊戰力成長速度飛快，總教練蔡仲南表示，「我們有很好的教練團隊給球員幫助，所以進步就會快。」

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蔡仲南說：「球員選擇對的環境，對他有幫助的地方，進步就會快。環境決定未來大學生涯進步的空間。」高中畢業選擇就讀大學，很大原因就是職棒機會不大，需要在業餘成棒花時間養成，選對學校就讀就很重要。

▲2018亞洲棒球冬季聯盟中職聯隊投手翁瑋均。（圖／中華職棒提供）

▲Lamigo桃猿隊投手翁瑋均。（圖／中華職棒提供）

去年翁瑋均投入職棒選秀，以第一指名加盟Lamigo桃猿隊，成為南華隊史首位職棒球員。今年南華預計也有好手要投入選秀，蔡仲南表示，「目前有幾個球員有機會，希望球員等到大三、大四年級再去挑戰。」

南華大學棒球隊在2016年成軍，在大專棒球聯賽公開二級組獲得亞軍，2017年首度升上大專盃公開組一級，寫下第9名成績。今年南華大學不僅打進八強，還寫下隊史首度四強紀錄，有望成為本屆大專盃奪冠黑馬。

南華大學預賽第3名晉級八強複賽，八強一開始就連敗給開南和台體，第3戰對上嘉義大學又戰平，直到第4戰對大同才開胡。在逆境情況下，南華複賽最後2戰頂住壓力，連續擊敗國體和東大，隊史首度晉級四強。

▲107大專棒聯,南華大學,南華隊史首度進四強、投手李子強。（圖／記者路皓惟攝）

▲大專棒聯南華大學隊史首度進四強。（圖／記者路皓惟攝）

關鍵字： 大專棒聯南華大學蔡仲南
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