HBL／人來瘋兩面刃　高苑避免猛牛變無頭蒼蠅

▲簡賀宇是高苑頭號得分手。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／綜合報導

高苑工商球風一如綠色猛牛的綽號，只要打high了就銳不可擋，但如果受到阻礙，就變得橫衝直撞，找不到章法，睽違1年後再闖小巨蛋，教頭田本玉也力求頭過身過，闖過首關或許就會有明亮的前景。

高苑球風以自由奔放聞名，在田本玉接手球隊前，隊史曾於90學年度打進決賽，後來敗給當時的強權再興中學，98學年度以後連續5屆未能晉級HBL8強，田本玉103學年度接手，104學年度就打進4強。

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不過連續兩屆晉級4強，高苑都以2連敗收場，再度叩關小巨蛋，高苑不想再當陪榜角色，頭號得分箭頭簡賀宇更曾喊出締造老八傳奇的宣言。

向來撐過起伏不定的第一戰，就能有不錯發展的高苑，希望4強也能延續這樣的氣勢，田本玉不但提早把球隊拉上台北操兵，更指出首戰面對南山高中，就是精銳盡出毫無保留。

高苑與能仁都有類似體能勁爆，機動性強的特點，但高苑又帶有較濃厚的單兵作戰色彩，砍將等級的球員不在少數，尤其是核心人物簡賀宇，勢必成為對手嚴防的對象。

南山也曾提到，高苑屬於人來瘋的球隊，必須小心應付，顯見這幾年綠色猛牛展現出來的破壞力，已經讓各隊印象深刻。

人來瘋向來是兩面刃，在小巨蛋這樣高壓的作戰環境，如果高苑真的打順了，就有可能一舉擊垮對手，但若被對方佈下重兵窒礙難行，可能就變成無頭蒼蠅，氣勢就此一瀉千里。