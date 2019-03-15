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猿征羅德／黃子鵬失準2保送遭追平　6局桃猿2：2羅德

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▲▼日職樂天金鷹來台對抗賽,李茲。（圖／記者李毓康攝）

▲桃猿李茲先發5局無失分。（圖／記者李毓康攝）

記者黃詩崴／綜合報導

Lamigo桃猿出征千葉與日職羅德進行交流，15日進行交流賽第2戰，桃猿推出洋投李茲葉先發；羅德則是派出石川歩應戰。2局下桃猿陳俊秀先敲二壘安打，郭嚴文再補上帶有打點的一壘安打，林智平、陽耀勳也都出現安打單局攻下2分。6上黃子鵬上場中繼出現連續2個保送，失掉2分。6局結束，桃猿2：2羅德。

1局上，羅德進攻，岡大海游擊滾地遭刺殺，伊志嶺翔大選到四壞保送，伊志嶺翔大成功盜上二壘，藤原恭大一壘滾地遭刺殺、跑者上三壘，中村獎吾二壘反彈球遭到刺殺。

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1局下，桃猿進攻，詹智堯遭到三振，廖健富左外野飛球遭接殺，藍寅倫游擊滾地遭刺殺。

2局上，羅德進攻，巴加爾斯（Kennys Vargas）二壘滾地造成野手失誤，鈴木大地右外野二壘安打、跑者上三壘，高濱卓也捕手後方飛球遭接殺，田村龍弘遭到三振，平澤大河左外野飛球遭接殺。

▲▼Lamigo桃猿郭嚴文。（圖／記者林敬旻攝）

▲Lamigo郭嚴文敲出本場第1分打點。（資料圖／記者林敬旻攝）

 2局下，桃猿進攻，林泓育遭到三振，陳俊秀右外野二壘安打，郭嚴文中間方向一壘安打帶有1分打點，林智平右外野一壘安打、跑者上三壘，郭永維遭到三振，陽耀勳右外野二壘安打帶有1分打點、一壘跑者上三壘，詹智堯一壘滾地遭刺殺。

3局上，羅德進攻，岡大海游擊滾地遭刺殺，伊志嶺翔大遭到三振，藤原恭大左外野飛球遭接殺。

3局下，桃猿進攻，廖健富二壘平飛球遭接殺，藍寅倫游擊滾地遭刺殺，林泓育內野滾地遭刺殺。

4局上，羅德進攻，中村獎吾左外野飛球遭接殺，巴加爾斯左外野飛球遭接殺，鈴木大地中左外野二壘安打，高濱卓也三壘界外飛球遭接殺。

4局下，桃猿進攻，陳俊秀右外野飛球遭接殺，郭嚴文一壘反彈球遭刺殺，林智平打穿游擊防線一壘安打，林承飛左外野飛球遭接殺。

5局上，羅德進攻，田村龍弘三壘彈跳球遭刺殺，平澤大河遭到三振，岡大海游擊滾地遭刺殺。

5局下，桃猿進攻，陽耀勳三壘上空飛球遭接殺，詹智堯游擊反彈球遭到刺殺，廖健富游擊滾地遭刺殺。

6局上，羅德進攻，桃猿更換黃子鵬上場中繼，伊志嶺翔大選到四壞保送，伊志嶺翔大成功盜上二壘，藤原恭大選到四壞保送，羅德更換代打三木亮遭到三振、壘上跑者成功盜上二三壘，巴加爾斯右外野一壘安打帶有2分打點，羅德更換藤岡裕大代跑，桃猿更換王溢正上場投球，羅德更換代打香月一也一壘反彈球野選上壘、一壘跑者遭封殺在二壘前，羅德更換代打李杜軒三壘彈跳球遭刺殺。

6局下，桃猿進攻，藍寅倫左外野飛球遭接殺，羅德更換東條大樹上場投球，林泓育三壘滾地遭刺殺，陳俊秀二壘滾地遭刺殺。

關鍵字： 中職日職桃猿羅德
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