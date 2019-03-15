青年盃／楊俊瀚200M摘金以賽代訓　下周原民運本季首比100M

▲青年盃田徑,男子200公尺,楊俊瀚、王偉旭（左） 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／新北報導

108年新北市全國青年盃田徑錦標賽15日進行各項賽事，其中在男子200公尺計時決賽中，台灣最速男楊俊瀚跑出21秒24拿下第一，另名好手王偉旭則是以21秒49排在第二，「有些調整還是沒做好，不過這兩場賽事有達到賽前想要以賽代訓的目標。」

楊俊瀚在印尼雅加達亞運男子200公尺以20秒23奪銀並刷新全國紀錄，之後為了備戰亞錦賽和力拼世錦賽，到美國移地訓練參加室內60公尺，睽違3年再度參賽青年盃，前一天的200公尺預賽先以21秒06輕鬆破大會晉級，今天再以21秒24摘下金牌。

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楊俊瀚表示，「還是自己調整問題，後段處理不順利將速比較多，出彎技術有做出來但是速度有下降，但有達到賽前想要調整的能力，強度有比訓練時好，以賽代訓就是針對缺點再做修正。」至於400公尺接力隊部分是否有機會破全國，「我覺得每個人都要破最佳，才能有機會。」

楊俊瀚下周將參加台中舉辦的全國原住民族運動會（3月23日至25日），「去年因為受傷沒有比，今年則是預計要出100公尺、200公尺以及400公尺接力可能也會下去跑，目標是金牌，但在比賽中找到缺失，才是最大幫助。」原住民運動會也是他本賽季第一場室外100公尺賽事。

原住民運動會結束後，楊俊瀚將參加馬來西亞公開賽，不過計劃只跑接力，「因為比完馬來西亞這一場，離亞錦賽剩下三周左右。」至於亞錦賽目前還沒有決定要比哪個單項，「但就100公尺和200公尺擇一，再加上接力。」