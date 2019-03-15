自由車環台賽／衝風櫃嘴暖身 　KHS毅百特志在黃衫

▲KHS特百毅車隊攻風櫃嘴為環台賽暖身。（圖／功學社單車提供，下同）



記者洪偵源／綜合報導

2019年自由車環台賽將於17日點燃戰火，提前來台備戰的KHS毅百特車隊，還到風櫃嘴做賽前暖身，主力車手皮利科（James Piccoli）更直言，來台就是要搶黃衫。

出身加拿大的皮利科，前年加盟KHS毅百特，與許多加拿大車手一樣，由於國內賽事不熱絡，強度不足，將發展重心移往歐美，皮利科主要在美國賽事打滾。

請繼續往下閱讀...

皮利科以登山賽見長，14日車隊與西松高中自行車隊，在士林中央社區一同交流、訓練，不過對於美國車隊來說，這樣的強度讓車手直呼沒流到汗，KHS毅百特教練保羅也隨即加菜。

加練的項目就是再往風櫃嘴挑戰，風櫃嘴是北市單車聖地，是車友熱門騎車景點，全長雖只有6公里，但坡度很夠挑戰性，對一般車友來說，過程中能雙腳不落地騎完，就是一大成就。

皮利科也在一聽說風櫃嘴的最快到達紀錄是18分鐘，也興致勃勃，很快就把眾人甩在身後，以16分20秒時間完成，而且他還一度騎錯路。

第二度參加環台賽的皮利科，目標很明確，他說就是要把黃衫穿回家，曾在2016年登山王拿下第8名的他，希望此次能如願帶走黃衫。