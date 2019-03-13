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HBL／小巨蛋辦決賽已成指標　黃牛票問題棘手

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▲▼ 普門HBL奪冠 。（圖／記者洪偵源攝）

▲HBL4強出現兜售黃牛票的狀況。（圖／資料照／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

小巨蛋已經成為HBL冠軍賽指標場館，且已確定108學年度仍在小巨蛋舉行決賽，賽事舉辦算是駕輕就熟，但讓高中體總頭痛的，還是黃牛票的問題。

高中體總副秘書長謝志成表示，連續幾年在小巨蛋舉辦HBL決賽，高中體總與小巨蛋雙方都已有默契，不論是硬體規劃，座位安排等，這一屆準備的算是相當順利。

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唯一棘手的，就是黃牛票問題，謝志成説，過去到現在更改過索票方式，仍有黃牛票狀況出現，體總也曾收到球迷反應，因黃牛票關係無法到現場觀看。

HBL4強賽索票方式，從2月27日起至3月3日晚間10點，於台北小巨蛋公益票網路登錄取票平台登錄資料，再由官網於3月4日下午公佈獲得門票者。

另外是透過KKTIX平台索取電子票券，3月9日上午10點索取3月16日門票，3月10日上午10點開放領取3月17日門票，每人每場次最多領取2張，黃牛票來源大半來自於此。

謝志成説，目前如果確認持黃牛票，會進行索票，但黃牛票也很難判定，因為可能也有其他因素轉讓門票，在小巨蛋舉辦HBL已經呈現穩定的情況下，會思考如何遏止黃牛票問題。

關鍵字： HBL小巨蛋
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