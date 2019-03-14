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SBL／璞園對戰達欣6勝橫掃創歷史　范耿祥：已找到破解方程式

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▲▼璞園，施晉堯。（圖／籃協提供）

▲璞園擊敗達欣，本季6戰全勝橫掃創下歷史。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／新北報導

衛冕軍璞園14日板橋體育館88比83擊敗達欣「全面橫掃」，由於本季配合主場日多一個循環，璞園締造歷史首次單季對戰組合6連勝紀錄。達欣總教練范耿祥賽後表示，雖然還是輸球，但逐漸找到破解璞園的方式，但現在必須賣個關子，若季後賽首輪碰頭，絕不會再讓他們輕鬆獲勝。

璞園上半場就掌握12分優勢，易籃後達欣調整防守策略、林冠綸的三分球連發發進差距，更在倒數一分鐘追到3分差。可惜關鍵時刻籃下接連失手，終場仍以5分之差落敗。

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強森（Orlando Johnson）全隊最高18分、6籃板，凱爾（Kyle Meyer）17分、9籃板進帳，簡偉儒板凳出擊飆進4顆三分球挹注14分。達欣方面，麥克連（Anthony McClain）23分、16籃板為最佳，呂濟而得到14分，梅奧（O.J. Mayo）則斬獲11分、11籃板。

「雖然還是以輸球收場，但我們也慢慢地找到贏璞園的方程式，」范耿祥說道，「什麼方式現在當然還不能對外透露，要是季後賽對到了，不會再讓他們輕鬆帶走勝利。」

璞園總教練麥班達對於6連勝橫掃也沒有太大的感觸，「例行賽是例行賽，季後賽截然不同。」麥班達補充道，這6場對戰之中他們有一場單洋將，璞園自身也有一場是單洋將，再者今天達欣主控蘇翊傑遭隊內禁賽，有一半的對戰兩隊都不是派出最完整的陣容。

關鍵字： SBL璞園達欣范耿祥
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