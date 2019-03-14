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大專棒聯／南華9比6退國體　最終戰勝東大將挺進4強

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▲大專棒聯，南華大學。（圖／記者楊舒帆攝）

▲南華大學有望闖進隊史首度4強。（圖／記者楊舒帆攝）

記者黃詩崴／綜合報導

8強複賽倒數第2天，南華大學交手國立體大，此戰國體勝出將能確保晉級4強，南華想要晉級則需要贏球並且在最終戰也擊敗台東大學才能晉級決賽。非贏不可的南華一開賽早早取得領先，也在比賽後段擋下國體的攻勢，終場以9比6擊敗國體，為晉級4強留一線生機。

南華賽前積分4分，還要面對國體、東大的比賽，假使2場比賽都順利拿下，積分將提升至10分與國體並列，並且因對戰優勢，將能夠確保至少以第4名之姿殺入決賽。國體在賽前積分10分，如果本場贏球將能確定晉級，不過在輸掉南華後，只能坐等明天南華、台東之戰；文化、台體之戰，需要南華或是文化其中一隊落敗才能晉級。

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1局下南華就有攻勢，先是靠著短程安打以及對手發生守備失誤進佔壘包，六棒阮明契一支左外野深遠二壘安打帶有2分打點，首局南華就收下3分。2局下國體再度發生失誤讓南華再添1分。3局上國體2出局後發動攻勢，李承恩先選到四壞保送，再靠著歐晉中外野二壘安打打破鴨蛋。

儘管南華被國體追近比分，不過在7、8兩個半局靠著連續安打的串連，以及國體的守備失誤維持比分差。9局開始前國體以5比9落後，9上開局國體前2棒都被解決，蘇暐棖敲出中外野一壘安打，此時南華投手出現亂流，連續出現3個保送直接送國體1分，南華大學擺上李子強他也成功送出再見三振為球隊守住勝利。

▼國立體大。（圖／記者黃詩崴攝）

▲▼大專棒球聯賽，國立體大。（圖／記者黃詩崴攝）

關鍵字： 大專棒球聯賽南華大學國立體大
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