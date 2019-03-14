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CBA／林志傑43場先發再拚季後賽　劉錚季末掛傷無緣

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▲▼ 林志傑、劉錚。（圖／CFP）

▲廣廈台將林志傑（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

CBA台將林志傑與劉錚效力的廣廈於13日收官戰以104比82擊敗同曦，林志傑此役先發上場27分鐘繳出5分、3籃板、6助攻，廣廈例行賽以第6名作收，將於第一輪淘汰賽對決浙江，若將晉級將有望與排名第3的新疆台將周儀翔正面對決。

林志傑本季進入CBA職涯第8年，他繳出場均7分、2.7籃板、1.8助攻成績，他上場時間雖創下生涯新低的19.6分鐘，但44場出賽中仍有43場先發，是球隊穩定軍心的重要角色，但他仍寶刀未老，3月7日仍單場繳出26分、6籃板、4助攻、2抄截表現。

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劉錚本季雖降為替補，39場比賽只有6場先發，但上場時間卻創下3季CBA生涯新高的26.6分鐘，他也繳出生涯新高的10.2分、2助攻，無奈他手掌骨折提前報銷，無緣在季後賽亮相。

▲▼ 劉錚、林志傑。（圖／CFP）

▲廣廈台將劉錚（圖／CFP）

廣廈今年原預計可挑戰隊史首冠，但於例行賽尾聲遭遇傷病困擾戰績，外援福特森（Courtney Fortson）受傷歸期未定，劉錚手掌骨折球季報銷，廣厦台將僅剩林志傑一人健康出賽，廣廈因此跌出前4需與其他8支球隊進行第一輪淘汰賽。

廣廈最後13日收官戰結束後以31勝15敗排名第6，將以23勝23敗排名第11的浙江，於先於3戰2勝制的淘汰賽碰頭，擊敗浙江後才會與例行賽排名第3的4強新疆對戰，屆時有望可見新生代台將周儀翔與林志傑於場上對決。

▼新疆台將周儀翔（圖／CFP）

▲▼周儀翔。（圖／CFP）

關鍵字： CBA劉錚林志傑旅外台將周儀翔
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