WSBL／台元劉君儀3000分歷史第一人　嚴凱泰百日達標意義重大

▲劉君儀達成生涯3000分里程碑，WSBL第一人。（圖／WSBL官網）

記者潘泓鈺／綜合報導

台元38歲老將劉君儀在12日對電信賽前生涯累積2993分，此役次節進行不到3分鐘，就靠著罰球成就歷史首位3000分俱樂部。劉君儀表示，這是她從來沒有想過的里程碑，尤其是在一路照顧她的裕隆集團董事長嚴凱泰百日達成，意義更加重大。

劉君儀在WSBL元年就拿下得分王，生涯除了第7季轉戰國泰停賽1年，上個球季重返台元的懷抱，本季為生涯第13個球季，拿下5座得分后、2座籃板后以及第4、第5季MVP。劉君儀在2009年3月成就歷史首位1000分里程碑，2011年3月2000分達標再創歷史，但3000分她花了8年才走到。

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劉君儀在次節進行2分25秒時跟進補籃遭到犯規，兩罰一中達標生涯3000分。整場比賽劉君儀板凳出發13分鐘，6投4中貢獻9分、6籃板，可惜終場台元以60比74不敵電信。

「現在我得分不像以前那麼容易，還怕大家白跑一趟，」劉君儀賽後開玩笑說道，「離2000分已經很久了，回到台元之後角色轉變成輔助年輕球員，上場時間不像過往多，所以一直沒有去想3000分，是到這週別人提醒我才知道的。儘管沒有特別去追求，但達成還是很開心。」

劉君儀在中場休息頒獎儀式提到，特別感謝已逝的裕隆集團董事長嚴凱泰，以及老闆娘陳莉蓮的一路栽培。就算曾經轉隊，也很歡迎她重回台元，尤其是在嚴凱泰「百日」達成3000分意義更加重大。