大專棒聯／台東潛水艇黃威　「魚雷滑球」30km速差

▲台東大學潛水艇黃威。（圖／記者張克銘攝）



記者路皓惟／台中報導

「台東大學潛水艇」黃威是台灣少數的下勾投手，由於出手點奇特讓對手難以攻擊，儘管球速約莫在130公里左右，不過滑球進壘刁鑽，如魚雷精準鑽進好球帶，兩者速差接近30公里左右，能夠混淆打者節奏，「滑球算是我的武器，打者幾乎都打不好。」

起初打棒球完全沒想過要以下勾闖天下，他說：「國中在投手練投的時候，教練說你那麼矮，為什麼要用上肩的投法，所以就開始練下勾到現在。」不過，下勾投手並不好練，他不斷去蒐集資料，從網路上看下勾投手的影片學習，才慢慢掌握要領。

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頂新集團有意以味全龍復隊重返中職，是許多球員考慮參加選秀的一大誘因，雖然黃威有打職棒的夢想，但暫時還不考慮投入中職選秀，自覺實力還不夠強，「目前是沒有什麼意願，還是先在業餘成棒磨練，等到投出成績再往更高層級挑戰。」

大四生黃威棒球生涯即將進入下一個階段，目前還沒決定畢業後的去向，但每支業餘球隊都會去嘗試。台灣潛水艇近年來並不多見，但除了黃威之外，文化大學張喜凱也是著名下勾投手，有著「台灣牧田和久」的稱號。

大專棒聯12日八強複賽，黃威掛帥先發出戰嘉義大學，主投5局被打9支安打失掉3分（責失1分），丟出3次三振和1次四壞球，在打線全場17安相挺下，台東大學以8比3擊敗嘉義大學，取得大專盃隊史複賽歷史首勝。