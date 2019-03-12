中職／統一獅上半季主題日公布　將與中信兄弟聯名

▲統一獅公布上半季主題日。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

統一獅迎接隊史榮耀30周年，繼公布專屬LOGO、年度口號「PROUD」，以及假日版限定經典條紋球衣之後，12日宣布上半季五大主題日其中5月25日、5月26日將與中信兄弟合作推出聯名主題日「榮耀30系列-傳統一戰」，帶領球迷一銅穿越時空，感受經典獅象大戰。

搭配30周年開打，獅隊3月24日主場開幕戰起3連戰，推出「榮耀30系列-經典OB再現」活動，邀請到老球迷記憶中的經典獅子軍成員，回到台南主場與球迷朋友一起話當年，重溫專屬獅子軍們的美好回憶。

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第二波主題日在4月13日、4月14日，延續2018年超人 "力霸王"旋風，再次與日本円谷製作旗下角色，推出升級版「2019統一獅X超人力霸王英雄」聯名主題日，這次將由全新陣容以及最新的超人力霸王成員來保護統一獅台南主場，抵擋邪惡入侵。

第三波主題日5月03日、5月04日「榮耀30系列-女孩世代」，由陣中高人氣的Uni-girls成員領軍，現役啦啦隊女孩與好久不見的歷任學姊們再次聚首，跨越世代的女孩魅力就要融化你的心！

第四波主題日5月25日、5月26日，首次與中職球隊中信兄弟合作推出聯名主題日「榮耀30系列-傳統一戰」，在你我最熟悉的台南棒球場，搭配復古氛圍，一起感受熱力四射的經典獅象大戰。

上半季最後一波主題日6月07日、6月08日、6月09日「榮耀30系列-傳奇洋將之夜」，當年和隊友們一起為南霸天打下一座又一座江山的最強洋助人，在充滿意義的隊史30周年，將重返最熟悉的台南主場，勾起你當年最瘋狂的熱血棒球魂。