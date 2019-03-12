中職／陳子豪、周思齊仲裁可能拖半年　工會：靜待結果

▲周思齊。（圖／記者季相儒攝）



記者王真魚／綜合報導

中信兄弟陳子豪、周思齊確定提出薪資仲裁申請，球員工會認為中職目前尚未有完整薪資仲裁申請辦法和流程可循，希望藉由兩名選手提出的薪資仲裁，讓制度更為完善，工會發言人趙子維表示，現階段會按照聯盟制度走，不會再有動作，一切靜待聯盟處理：「我們會秉持當初承諾，照著制度走走看。」

聯盟去年底宣布新聘仲裁委員，重新組織仲裁委員會，目的在解決球團與球團或球團與球員間可能發生的內部紛爭。周思齊2月底申請仲裁，陳子豪也在9日確定提出，仲裁委員會將在6個月內開會討論結果。

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探討現有仲裁規章，球員工會認為目前的仲裁制度未有時效性和強制力，導致難有公信力，希望聯盟能夠聯盟與球團跟上國際職業運動聯盟腳步，儘快完善仲裁制度、協助解決合約爭議。

馮勝賢昨天受訪透露，聯盟這1年來已召開4次團體協商，工會有意改善制度，可直接一同討論，但幾次的團體協商，對方沒有提出相關議題，「有什麼問題，聯盟的門都開著，大家一起坐下來談，但坐了這麼久，有看過他們來談嗎？」

對於馮勝賢的說法，工會感到相當納悶，趙子維說：「團體協商會議只能有單一主題，這也是為何工會沒有在協商提出仲裁相關議題，但從前年10月開始到去年10月，我們與聯盟針對仲裁問題已開會約5次，往返郵件也有數次。」

多次召開會議討論仲裁規章，工會認為，現有的仲裁單位是內部協調機制，不具法律效益，希望整個仲裁制度能有大幅度的改變，前任會長黃鎮台也一直有意想取消委員會，改與中華民國仲裁協會合作。

趙子維說，工會也曾向中職建議與中華民國協會合作：「我們國內是有仲裁法的，聯盟應把它（仲裁單位）變為外部仲裁，中華民國協會是具有法律協議，但討論2到3次後，聯盟在領隊會議提出後表示，大家傾向不更改規章，這與工會的想法不同，但我們同意先從重新選擇仲裁委員開始，也與聯盟一同推舉人選。」

中華職棒邁入第30個年頭，建立完善的制度仍有很長的一段路要走，趙子維表示，既然已承諾聯盟將先遵循現有制度，會靜待提出仲裁後的開會結果：「我們都很好奇，在聯盟的制度下可以走到哪，也希望能夠公平清楚交代，這制度沒有人走過，總是要有人走過才知道問題點。」

周思齊、陳子豪決定申請仲裁，也做好心理準備面對接下來可能發生的情況，趙子維說：「先前預測的情況，是百分百命中，或許會因此拖到半年，他們仍願意走走看，『以身試法」，下一個提出仲裁的選手才能更順利，制度才有機會更完善。」

▲陳子豪。（圖／記者黃克翔攝）