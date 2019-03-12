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大專棒聯／東大狂掃17安力克嘉大　收隊史複賽首勝

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▲台東大學黃威。（圖／記者張克銘攝）

▲台東大學先發黃威。（圖／記者張克銘攝）

記者路皓惟／台中報導

107學年度大專棒球聯賽12日八強複賽，由台東大學出戰嘉義大學，此戰雙方打線合計敲出30支安打，但也出現9次失誤，形成大混戰。不過台東大學在打擊有效串連下，全場掃出17支安打，終場以8比3力克嘉義大學，奪得大專盃隊史八強首勝。

嘉義大學在首局下立即展開攻勢，開路先鋒詹銘修掃出三壘安打後，莊季霖適時安打，嘉義大學率先開張。不過三局上，嘉大先發吳宇鋒在取得兩出局後遭遇亂流，先是保送又因為隊友失誤被攻佔得點圈，曾頌恩抓第一球揮出安打追平比數，接著又被黃瑄敲出深遠二壘安打，東大3比1反超前。

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五局上，曾頌恩安打後趁著投手暴投衝上三壘，黃瑄高飛犧牲打建功，接著楊鎬宇和張肇元連續安打，東大擴大至5比1領先。五局下，東大守備狀況連連，黃威出現牽制失誤，以及林雨力接球失誤造成失分，接著嘉大李皓偉安打，帶有1分打點，追到2分差距。

六局上，台東大學攻佔滿壘，嘉大捕手黃昱豪發生捕逸，再添得1分。八局上，楊竣翔、黃瑄和張肇元分別擊出安打，東大該局靠3支安打、1次四壞球拿下2分，終場以8比3取得複賽首勝。

台體下勾投手黃威主投5局被打9支安打失掉3分（責失1分），對於自己表現還不夠滿意，「內容不是很好，控球方面還要繼續加油。」今日5打數3安打的林雨力表示，「前一場對台體大，那場沒拿下很可惜，所以這場放開去打，身體感覺特別輕鬆。」

這是台東大學大專盃首度晉級複賽，首戰對台體1分惜敗，今日終於拿下隊史複賽首勝，總教練高克武表示，「前一場輸球後，大家都很急，這幾天不斷檢討，今天球員也有發揮，相信後面會越打越好，拿下複賽首勝替球員們開心，也鼓勵他們繼續保持。」

▲107學年度大專棒球聯賽,台東大學。（圖／記者路皓惟攝）

▲台東大學收下大專盃隊史複賽首勝。（圖／記者路皓惟攝）

關鍵字： 大專棒聯台東大學嘉義大學
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