開幕戰上演賽揚對決　國民薛茲爾拚大都會迪格隆

▲ 3屆賽揚強投薛茲爾。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

華盛頓國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）今（12）日證實，將由王牌薛茲爾（Max Scherzer）來擔任開幕戰先發面對紐約大都會，大都會先前已經確定由新科國聯賽揚得主迪格隆（Jacob deGrom）先發，這場對決也將是過去3年國聯賽揚投手的正面交鋒。

薛茲爾今熱身賽先發面對紅雀，主投5.1局被敲6支安打失掉3分都是自責分，最後也吞下春訓第二敗。賽後馬丁尼茲也證實，距離開幕戰大約還有一次先發的機會，這次讓薛茲爾拉長投球局數就是要他準備好在開幕戰先發。

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國民將在3月29日主場迎戰大都會，國民推出3屆賽揚投手薛茲爾先發；大都會則是派新科賽揚得主迪格隆應戰。兩人除了是去年國聯賽揚獎票選中的第一、二名外，也共同包辦了過去3年的國聯賽揚獎。

▲國聯新科賽揚迪格隆。（圖／達志影像／美聯社）



薛茲爾在2013年效力老虎時，以21勝3敗防禦率2.90的成績，收下該年美聯賽揚獎。2016、17賽季身披國民戰袍完成賽揚2連霸，上賽季薛茲爾同樣繳出18勝7敗防禦率2.53的好表現，不過迪格隆以10勝9敗防禦率1.70的表現，擊碎薛茲爾賽揚3連霸美夢，並且也打破最少勝投拿下賽揚的紀錄。

今年34歲的薛茲爾，大聯盟生涯11個賽季，先後穿上響尾蛇、老虎、國民的球衣，從2013年開始連續6個賽季入選明星賽，3度收下賽揚獎，生涯總計159勝82敗，防禦率3.22。他是華盛頓國民前幾年兵強馬壯時的重要補強，不過2016、17賽季都在季後賽首輪敗下陣來。