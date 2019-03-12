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現代運動生活系列　JORDAN品牌走入全新時代

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▲▼JORDAN PROTO-MAX 720、JORDAN PROTO-REACT、JORDAN APEX-UTILITY。（圖／JORDAN提供）

▲JORDAN PROTO-MAX 720。（圖／JORDAN提供）

體育中心／綜合報導

JORDAN品牌始終致力於為消費者提供最新最酷的產品，一個引領未來的全新組合——現代運動生活系列因應運動而生。無論是鞋款還是服飾，該系列從一開始的產品開發就著眼於未來，並不斷嘗試科技創新，設計上更是將功能性與潮流感緊密結合。產品細節處巧妙的將JORDAN 品牌DNA作為點綴，整個系列在保留JORDAN品牌精髓的同時，以全新視角呈現出JORDAN品牌著眼於未來的設計理念。

JORDAN現代運動生活系列2019春季產品包含23ENGINEERED服飾及三款全新鞋款：融合NIKE AIR 技術與JORDAN品牌經典設計元素的JORDAN PROTO-MAX 720；以AIR JORDAN I鞋款為基礎，加上NIKE REACT科技的JORDAN PROTO-REACT與JORDAN APEX-UTILITY。

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▲▼JORDAN PROTO-MAX 720、JORDAN PROTO-REACT、JORDAN APEX-UTILITY。（圖／JORDAN提供）

▲JORDAN PROTO-MAX 720。（圖／JORDAN提供）

搭載Nike氣墊革新科技720，JORDAN PROTO-MAX 720採用輕質靈活的紡織鞋面，極具現代感的設計凸顯JORDAN品牌的潮流特性，可調節後跟固定帶及720氣墊提供舒適腳感及彈力體驗，在滿足鞋款功能性的同時兼顧JORDAN品牌的飛翔美學。

▲▼JORDAN PROTO-MAX 720、JORDAN PROTO-REACT、JORDAN APEX-UTILITY。（圖／JORDAN提供）

▲JORDAN PROTO-REAC。（圖／JORDAN提供）

JORDAN PROTO-REACT鞋款中底搭載NIKE REACT技術，提供輕盈腳感。耐久性十足的泡棉帶來順暢彈性運動體驗，外底的人字紋設計提高抓地力。可調節後跟固定帶設計幫助自訂貼合度，別出心裁的細節展現JORDAN品牌變革創新，實用至上的設計理念。

JORDAN APEX-UTILITY以獨特的方式融合了經典與現代兩派設計，將過去推向未來。NIKE REACT技術集柔軟、輕質、能量回饋和耐穿性於一身，FLYKNIT鞋面帶來舒適的貼合感，並以半透明材質包覆FLYKNIT編織的AIRJORDAN I鞋面，旨在透過極具未來感的設計致敬經典。

▼JORDAN APEX-UTILITY。（圖／JORDAN提供）

▲▼JORDAN PROTO-MAX 720、JORDAN PROTO-REACT、JORDAN APEX-UTILITY。（圖／JORDAN提供）

關鍵字： JORDAN
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