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威廉波特戰友打職棒　歐晉坦言：從小成名壓力大

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▲歐晉。（圖／記者張克銘攝）

▲國立體大歐晉即將大四畢業。（圖／記者張克銘攝）

記者路皓惟／台中報導

國立體大歐晉從少棒很出名，在2009年代表龜山少棒遠征威廉波特，隨後青少棒和青棒生涯都有入選中華隊，但到了競爭環境更激烈的業餘成棒後，尚未穿過中華隊戰袍。他坦言，從小就出名加上國小戰友宋文華和高宇杰陸續展開職棒生涯，一度覺得壓力很大。

龜山少棒隊2009年遠征威廉波特的同期隊友宋文華和高宇杰都已經先後展開職棒生涯，前者在2016年加入教士隊展開旅美生涯，後者則是在去年中職選秀會以第2指名加入中信兄弟。

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▲宋文華走訪教士主場。(圖／教士隊提供)

▲2016年宋文華加盟教士展開旅美生涯。(圖／教士隊提供)

看到兩位同期戰友都已經打職棒，歐晉自己也感到壓力，加上從小就成名，成績表現一直備受外界關注，對此他表示，「之前其實一直會有壓力，但現在也已經習慣了，自己要克服自己，想要更上爬，心態也要更成熟。」

歐晉即將大四畢業，大學成棒僅剩大專棒聯和春季聯賽兩場比賽，準備面臨棒球生涯的抉擇，而大學最後一年的成績將攸關職棒選秀，「表現好壞無形中確實會帶來壓力，但在比賽時候，只能想著先把這一場打好，後面怎麼樣再說。」歐晉表示，今年是否會投入中職選秀，還要再跟家人討論。

▲2018亞洲棒球冬季聯盟中職聯隊高宇杰。（圖／記者陳立勳攝）

▲2018亞洲棒球冬季聯盟中職聯隊高宇杰。（圖／記者陳立勳攝）

關鍵字： 國立體大歐晉宋文華高宇杰
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