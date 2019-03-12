大專棒聯／鄭浩均狂投137球速度不減　歸功國體訓練員

▲國體先發鄭浩均狂丟137球完投勝，率隊擊敗台體大。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／台中報導

大專棒球聯賽12日八強複賽，國體先發鄭浩均燃燒137球完投9局，率隊6比4擊敗台灣體大，比賽後半段他頻頻飆出逼近150公里速球，絲毫不見疲憊。他把體能進步的功勞歸功於訓練員林衛宣。

想要成為頂尖運動員，重量訓練是不可或缺的。鄭浩均表示，「教練把有氧訓練和爆發力訓練，安排得很好。」鄭浩均進入大學3年來，最大的成長就是體能上的進步，也是他現在可以飆破150公里的關鍵。

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他非常感謝林衛宣教練將科學化訓練帶進菜單，透過多變化的菜單，讓他成為更優秀的投手，特別是體能部分成長最多，續航力比以前更好，投到後面也能維持球速和良好的球威，保持對打者的壓力能力。

有健身習慣的朋友都知道，身體強壯的關鍵不僅需要訓練，休息復原和飲食也都非常重要。鄭浩均提到，林衛宣注重球員們的飲食，要求以高蛋白食物為主，雖然不需要每餐都回報，但在教練的監控下，身體的和疲勞恢復都有很大的進步。

此戰鄭浩均燃燒137球主投9局被打5支安打，失掉4分（2分責失），出現4次四死球。這是他近2年來首度丟完整場比賽，他說，「之前教練團會控制每場先發球數，因為今天比賽比較關鍵一點，所以教練團交給我投完。」