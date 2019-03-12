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中職／征服你的貼圖　LamiGirls在你身邊

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▲LamiGirls第一波最新LINE貼圖。（圖／桃猿提供）

▲LamiGirls第一波最新LINE貼圖。（圖／桃猿提供）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿隊迎接2019年中華職棒開幕戰，場上征服一切的的氣勢交給桃猿男兒，場下由LamiGirls號召10號隊友征服一切！球團發行Lamigo桃猿隊2019年第一波最新LINE貼圖「LamiGirls LlNE」，為10號隊友帶來LamiGirls的貼圖下載迎接開季。

LamiGirls22人成員龐大，這一波由隊長巫苡萱率領出貼圖任務，倪暄、陸筱晴、羚小鹿、慧慧、沐妍、亞璇、慕霏等8位女孩搖身一變成時下流行的貼圖造型，每款貼圖都有女孩親自參與規劃，結合女孩生活的囗頭禪以及人生態度，並搭配最新流行用語代表溝通的心意，在你身邊。LamiGirls挑大樑為Lamigo桃猿球隊出貼圖下載任務，為全猿主場開幕戰集氣！

Lamigo桃猿隊2019年最新LINE貼圖「LamiGirls LlNE」24張一組讓球迷朋友下載，女孩挑戰讓你征服收藏的人氣指數，貼圖開放下載，下載金額為新台幣60元。

喜愛Lamigo桃猿隊的球迷朋友可以至貼圖小舖搜尋「LamiGirls」。
LINE STORE 網址： https://line.me/S/shop/sticker/author/90380

巫苡萱「天天和你在苡起」 https://line.me/S/sticker/6815954
倪暄「倪想情人」 https://line.me/S/sticker/6665871
陸筱晴「愛在雨過天晴時」 https://line.me/S/sticker/6813712
羚小鹿「鹿王天下」 https://line.me/S/sticker/6942248
慧慧「慧愛你唷」 https://line.me/S/sticker/6687349
沐妍「I’m 沐妍」 https://line.me/S/sticker/6867865
亞璇「愛的主璇律」 https://line.me/S/sticker/6684760
慕霏「霏贏不可-慕霏mufi」 https://line.me/S/sticker/6864192

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關鍵字： 中職LamigirlsLamigo
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