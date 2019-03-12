瑞迪克與大都會新秀相撞　米奇虧像一袋馬鈴薯撞到牆

Who's gonna tell Pete Alonso that first base isn't his?#Mets-#Astros Gameday/Watch live: https://t.co/fwx6ZC2MsN pic.twitter.com/uyaJKV6g4F — MLB Pipeline (@MLBPipeline) 2019年3月11日

▲瑞迪克與阿隆索相撞

記者陳瑞浩／綜合報導

太空人外野手瑞迪克（Josh Reddick）於12日春訓熱身賽時與在一壘守備的大都會新秀大物阿隆索（Peter Alonso）相撞，瑞迪克當下應聲倒地，兩人雖無大礙但賽後隔空調侃，但瑞迪克倒地姿勢被大都會教練米奇（Mickey Callaway）虧像一袋馬鈴薯撞到牆般噴在地上。

瑞迪克此役在5局下以短打方式將球擊到投手丘，瑞迪克全力衝向一壘，但猛然撞上跳起接球的大都會新秀一壘手阿隆索，瑞迪克當下重摔落地，但阿隆索卻不為所動，瑞迪克躺在一壘10秒後才被阿隆索拉起並回休息室，兩隊在5局都沒有攻下分數。

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▲太空人瑞迪克（圖／達志影像／美聯社）

瑞迪克的倒地賽後被大都會教練米奇虧，「他看起來就像一袋馬鈴薯撞到一堵牆一樣。」阿隆索表示，他高中時曾打過美式足球，但隨後就轉戰棒球，「如果有人跟我說棒球沒有肢體碰撞那他真的是白癡。」

瑞迪克賽後推特上調侃阿隆索，他發文表示，「嘿！阿隆索，讓你的訓練師檢查一下你這堵牆身體有沒有事啊！」阿隆索則在發文下回應，「真抱歉，開心你沒事。」

兩人在碰撞後都無大礙，但瑞迪克與阿隆索2人打擊都集中在2局，瑞迪克此役2打席1安打，阿隆索3打席則有1分打點1支安打，太空人此役在第6、第7局、第8都有連貫攻勢，終場太空人以也以6比3擊敗大都會。

▼大都會新秀阿隆索（圖／達志影像／美聯社）