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徐生明遺孀拜會魏應充　味全龍教練名單4月初出爐

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▲已故的職棒味全龍隊總教練徐生明的遺孀謝榮瑤，11日拜會頂新和德文教基金會創辦人魏應充，洽談味全龍復隊事宜。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

已故的職棒味全龍隊總教練徐生明的遺孀謝榮瑤，今（11日）拜會頂新和德文教基金會創辦人魏應充，洽談味全龍復隊事宜。謝與魏聊了大約1個小時，雙方在球隊的人事方面交換意見，總教練及領隊極可能在4月初定案。

消失20年的味全龍隊，近日積極與中華職棒聯盟接觸，在中職邁入第30個球季之際，球迷千呼萬喚多年的第5隊，可望由味全龍隊申請復籍搶下。

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本刊調查，頂新集團透過棒球界人士努力穿梭，陸續與張泰山、黃平洋、趙士強等昔日味全龍球星接洽，表達網羅納入味全龍隊教練團的意願。

雖然味全退出中職20年，但魏應充對棒球難以忘情，近年來以基金會名義持續贊助基層棒運，2016年起推動「接棒未來」棒球公益計畫，從9所彰化少棒學校開始，透過捐助棒球用具與設備，支持基層棒球發展，如今已有台中及彰化等21所小學受惠。基金會也和謝榮瑤保持聯繫，支持她每年推動舉辦的徐生明盃少棒賽事。

去年頂新和德文教基金會還推動「追夢工程」，每年挑選3名國中棒球好手，資助全額獎學金赴日本高中留學，學習日本野球知識及甲子園精神，並協助安排生涯規劃，不管未來待在日本職棒發展或回台貢獻所學，都將成為台灣棒運的重要資產。

目前已有7名學員獲得資助在日本受訓留學，不論接棒未來或追夢工程培養出來的球員，都是在為台灣棒球打基礎，還可能成為中職第5隊的重要新血。


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關鍵字： 鏡週刊味全龍
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