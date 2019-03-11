中職／聽柏安力建議　陳鏞基連4年敲雙位數全壘打





▲統一獅陳鏞基。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

統一獅陳鏞基11日出席記者會，春訓期間已敲出3發全壘打，開季若保持火燙手感，有望達成千安百轟里程碑，他開玩笑稱，「如果春訓的全壘打加進去就太好了。」但也強調不會心急：「這只是春訓，還是很開心能夠按照進度，期待本季能夠達成所設定的目標。」

陳鏞基2011年返台加入統一獅，生涯邁入第9個球季，累積855支安打、91發全壘打，近4年繳出雙位數全壘打，他認為關鍵在於打擊動作有所改變，特別是柏安力在2016加入之後，加以協助他的打擊：「透過他的建議，改變揮擊動作、增加了打擊的仰角，接下來球隊仍持續聘請外籍教練，也讓自己改變一些方向。」16年那一球季，陳鏞基最後繳出20發全壘打，為歷年單季最佳。

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獅隊連2年闖進季後賽，去年更取得冠軍戰門票，雖然最後無法順利奪冠，陳鏞基對球隊有信心，點出團隊氣氛相當關鍵，他笑說：「雖然有的年紀差到一輪，但感情還是很好，我們球隊不分年輕、老將，大家相處得很融洽，有時也會互開玩笑，即使年輕選手有做不好的地方，會以鼓勵方式代替責備，球隊的氣氛很重要，向心力必須一致。」

目前仍差145支安打、9轟達成千安百轟里程碑，陳鏞基說：「安打還需要努力，也很期待可以達成百轟，但也不會心急，最主要是穩定出賽、身體健康，健康才能達成目標。」