大專棒聯／戰勝A型流感　李承風率文化2比1擊敗南華

▲文化李承風。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

大專棒球運動聯賽公開組一級10日複賽，日前受到A型流感影響文化很多球員「中標」，李承風是其中沒有受到影響的，他主宰這場賽事，投到9局破百球才退場，速球派陽杰恩登板守住2比1的勝利，複賽積分累計9分。

文化全場敲6安打都是短程安打，只有2得分，文化總教練廖敏雄表示，「比賽前一週大家輪流得A型流感，打擊比較沒力量，我們之前重量做很多，不應該是這樣，還好球員精神有拿出來，這次拚衛冕過程艱難一些。」

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李承風首局被林孝程三壘安打，下一棒陳鼎傑高飛犧牲打帶1分打點，1局下文化隨即反攻，戴云真保送上壘，曾宸佐安打推進後，投手發生牽制失誤攻下1分，劉家良安打再下一城，反超為2比1。

頂著1分差的壓力，李承風屢屢化解得點圈跑者危機，尤其5局上連投兩保送，教練喊暫停後製造雙殺止血，他投到9局因隊友要命失誤上壘才退場，陽杰恩登板被敲1安打，驚險守住勝利。文化大學去年梅花旗不敵南華大學，失去四連霸的機會，此戰甜蜜復仇沒有再吞敗仗。

▲文化陽杰恩。（圖／記者楊舒帆攝）

總教練廖敏雄表示，「李承風是聰明的投手，知道狀況不好時如何投球，還能夠掌握局面，最後一局對到第3棒前面曾從他手中敲出安打，雖然也相信承風能守住，但也怕他受到守備失誤影響，才決定換有球速的陽杰恩登板。」

李承風投8局被敲5支安打，投4次三振，有2次保送，失1分。李承風賽後表示，「打者狀況不好，希望自己站得住腳，用投球讓打者更放心。南華打者攻擊慾望高，只要球一偏高就攻擊，得點圈有人的時候，想著把球數拿到領先，位置投出來，就比較容易能解決打者。」李承風去年高中畢業後選秀落選，大學拿下第二場先發勝，心中仍有職棒夢，希望能在大學階段將球速再提升，準備好再挑戰職棒。

▲大專棒聯，文化劉家良。（圖／記者楊舒帆攝）