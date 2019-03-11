張老師專欄／熱身賽廣島保持不敗居王　旅日球員表現平平

▲陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

張昭雄／賽評

今年度日本職棒熱身賽業已完成前兩週賽程，由於今年日本雨水仍多，已有6場比賽被迫中止，廣島隊自開幕戰以來始終保持不敗紀錄，目前以4勝1和戰績稱王，軟銀隊落後半場居次，羅德及樂天兩隊以1場勝差併列第三，衛冕的巨人隊則掉在第六名席位。

兩週以來應賽43場，但共有6場因雨停賽，與去年熱身賽相似，被迫中止仍然具多，上週原排定有25場賽事，因雨有5場中止。台灣旅日球員也是打打停停，尤其兩大主將陽岱鋼、王柏融也有缺場現象，上週旅日投手人選全部未亮相出賽。野手陽岱鋼在巨人隊應賽4場之中出賽3場，其中對歐力士的兩場比賽6打數無安打，並有兩次雙殺打厄運，不過在10日出戰阪神隊之戰，先發第六棒守右外野，在兩打數之中敲出兩支安打，爾後退場休息，由於締造這兩支安打，使得累積打擊率再度恢復到上週所保有的四成以上之4成38成績，在巨人隊野手陣中，排名前茅，誠屬不俗。

請繼續往下閱讀...

火腿隊新秀王柏融野手，在火腿隊已賽3場之中只出賽1場，尤其上週六、日迎戰歐力士兩役均告〔調養休戰〕，幸好，稍早6日週三當天出戰羅德隊之役，4打數2支安打並有兩分打點建樹，目前官辦熱身賽王柏融的累積打擊成績為，出賽4場，打數11次，安打3支，二壘打1支，打點2分，犧牲高飛及被三振各1次，打擊率2成73，在火腿隊陣中算是中上程度之流。

上週另有西武隊野手吳念庭表現不錯，在西武隊4場比賽中出賽兩場，其中上週六對樂天隊之役是今年首度先發守一壘的第九棒打序，全場4打數2安打，寫上3成33累積打擊率。往後熱身賽如有水準演出，29日展開的球季正規賽之出賽機會必然增多。

11日熱身賽依例移動日全部停戰乙天，截止目前各隊戰績依次為：〔一〕廣島4勝1和；〔二〕軟銀4勝1負；〔三〕羅德3勝1和1負，樂天3勝1負；〔五〕歐力士4勝2負；〔六〕巨人4勝4負；〔七〕中日3勝1和4負；〔八〕橫浜2勝2和3負，西武2勝3負；〔十〕養樂多3勝5負；〔十一〕火腿1勝2和3負〔十二〕阪神1勝6負。

12日展開的第三週首日６場賽程為：羅德對養樂多〔千葉球場〕；樂天對橫浜〔靜岡球場〕；中日對阪神〔名古屋巨蛋〕；歐力士對西武〔姬路球場〕；廣島對火腿〔廣島球場〕；軟銀對巨人〔北九州球場〕，以上都是下午場開賽。

▲王柏融守備練習。（圖／記者季相儒攝）