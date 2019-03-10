SBL／轟新高19分破達欣　李啟瑋：賽前跟凱爾對打投出自信

記者潘泓鈺／新北報導

李啟瑋10日面對達欣第二節獨拿17分，出賽時間23分鐘豪取19分雙創本季新高，是璞園擊敗達欣拉出5連勝，以16勝14敗獨佔第4名的大功臣。他表示，賽前跟凱爾（Kyle Meyer）玩對抗，不斷的飆進三分球，讓他感覺今天手感非常好，所以才有亮眼表現。

璞園首節陷入10分落後，次節靠著李啟瑋單節三分球5投4中猛轟17分，以54比40超前比數，加上第四節強森（Orlando Johnson）接管比賽，全場32分演出，最終以94比85拿下近期的5連勝，也是對戰達欣的5連勝，以16勝14敗擠下達欣獨佔第4名。

「賽前我跟凱爾玩對抗，我要求自己都在三分線出手，投進了不少球讓我覺得今天手感不錯，」不過第二節爆炸性演出之後只拿2分，李啟瑋笑著說，「他們之後就一直守我，拿不到球了。」

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邁入生涯第4個賽季，李啟瑋隨著上場時間的增加，第14、15季有顯著的進步，從第13季的場均5分鐘出賽、貢獻0.5分，成長到場均7分的輸出。不過今年出賽時間飄忽，從20分鐘左右下滑到13分鐘，數據也剩下5.9分。

李啟瑋表示，受到雙洋將的限制，上場時間難免會有所減少，但他維持一貫的態度，隨時準備好自己，球到手中、機會來了就出手，把握所有的機會，造就今晚23分鐘、19分進帳的雙賽季新高。吳岱豪也稱讚李啟瑋，「開局顯然大家都沒那麼專注，是靠著李啟瑋第二節的發揮才贏球的。」

對於本季璞園總是有辦法壓制達欣，李啟瑋透露，「我們有針對梅奧（O.J. Mayo）、麥克連（Anthony McClain）在做影像研究，且也會故意拖慢達欣的節奏，不讓他們發揮速度優勢。」