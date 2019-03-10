大專棒聯／開南3比2逆轉國體　下一戰對大同電視轉播

▲開南逆轉勝。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

大專棒球運動聯賽公開一複賽，開南大學10日與國立體大交手，一路以0比2落後的開南大學，7局下追平比數，8局下靠著莊凱文三壘安打突破，張祐銘補上安打帶回致勝分，最終以3比2逆轉勝。

開南大學由陳宏彥先發，3局上被國體突破，陳家鴻、曾翰宇安打失1分，5局上再被歐晉」吳家洋連續兩支二壘安打失掉第2分，這時開南派出大四的曾盛淳登板止血，隨後闕定進、許峻暘壓制國體打線。

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開南打線前6局被左投張育綸壓制，直到7局童堉誠安打後退場，國體換投藍愷青，徐威程二壘安打送回1分，湯家豪安打追平比數。關鍵8局下莊凱文掃出三壘安打，張佑銘再敲安打帶回超前分。

開南總教練郭李建夫表示，「先讓打者自由發揮，想說讓他們適應一下，沒有下什麼戰術，但上壘機會也沒很多，3局後才有一些推進的戰術，打擊方面3至5棒表現很稱職，跟預賽一樣穩定。」尤其第4棒莊凱文演出3安打猛打賞，包含三壘安打跑回致勝分，張祐銘、陽尚衛也各有2安打表現。

張祐銘8局下敲出勝利打點，他表示，「當時想說先選球，等喜歡的球再攻擊。我們平常跟國體友誼賽比較多輸的，這場教練反而要我們輕鬆打沒有壓力。」吳承諭在領先的9局上登板關門，他前一戰先發6局後休息3天再登板，他認為，「休息天數有足夠，面對二壘有跑者時對到歐晉，他是有力量的打者，我想辦法讓他敲滾地球，很高興照自己的節奏走，順利把勝利守下來。」

公開組一級複賽3月11日至13日賽事，FOX體育台將提供轉播服務，開南大學下一戰11日下午一點與大同學院交手，球迷能透過電視轉播觀看賽事。