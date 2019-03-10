運動雲

> >

大專棒聯／嚇出一身冷汗　台灣體大8比7險勝台東大學

ETtoday運動雲

▲大專棒聯，台體江國豪、東大曾頌恩。（圖／記者楊舒帆攝）

▲大專棒聯，台體險勝。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

大專棒球聯賽公開組一級10日老天爺賞臉，台東大學與台灣體大之戰順利開打，兩隊戰得難分難捨，台體兩度被扳平比數，靠著林郁佑關鍵三壘安打攻下3分保住領先，最終以8比7險勝，賽後台體總教練林宗毅直呼，台東打擊不錯，嚇出一身冷汗。

雙方你來我往拉距戰，台東大學2局上靠著楊鎬宇二壘安打得1分，2局下林澤彬二壘安打反超為2比1，東大3局上再進攻，廖筱堯、林雨力接連兩支二壘安打突破台體先發江國豪防線，並利用台體傳球失誤攻下分數，取得4比2領先。

請繼續往下閱讀...

台體4局下利用宗秉毅關鍵安打追平為4比4，5局下一度超前1分，台東大學6局上由曾頌恩安打帶動反攻，並靠著隊友短打推進及捕逸二度扳平比數為5比5。6局下台東大學第二任投手陳羽辰遭遇控球亂流，被杜文孝安打後投出2保送擠成滿壘，林郁佑一記二壘安打掃回3分，台東大學雖在8、9局各追1分，最終台體仍以8比7保住勝利。

台體總教練林宗毅表示，「下雨天不安因素比較大，台東打擊不錯，讓我們嚇出一身冷汗，他們打直球能力不錯，已經壓上速球派的江國豪，還是被打出安打，打擊方面，林郁佑、林澤彬安打都很關鍵。」

▲大專棒聯，台體江國豪、東大曾頌恩。（圖／記者楊舒帆攝）

▲大專棒聯，台體江國豪。（圖／記者楊舒帆攝）

台體先發江國豪主投7局，用97球，被敲出6支安打，投6次三振，有1次四壞保送，失5分，只有2責失分。林宗毅透露，「他最近狀況都還不錯，球速有投出水準，這場有失投，但對方也打得不錯。」台體預賽帶進來6分，增加這一勝，目前積分9分。

台東大學隊史首度晉級複賽，第一場就遇到勁敵台體，總教練高克武表示，「剛開始球員抓直球打，對方也有發現，改變一些策略，我們投手表現也不錯，就是關鍵一兩顆球失投。」複賽對手一個比一個強，台東大學每一戰都是硬戰，對此高克武說，「每場比賽把自己缺點改進，檢討後不要再犯，有進步自然不會怯場。最近球隊越來越成熟，球員信心也出來了，不會像以前一樣畏畏縮縮，進步很多。」

▲大專棒聯，台體江國豪、東大曾頌恩。（圖／記者楊舒帆攝）

▲大專棒聯，東大曾頌恩。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 大專棒聯台東大學台灣體大
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女子上班遲到闖紅燈被攔下 對警撒嬌快開單：討厭死你啦

熱門新聞

全英賽／戴資穎假動作頻送威力殺球　決勝局讓山口茜超無奈

全英賽／戴資穎三局連掃8分退山口茜　殺進決賽離三連霸差一場

SBL／B.戴維斯確定走人　瓊斯二度回鍋加盟裕隆

中職／中信兄弟公布調薪　盜壘王王威晨加10萬

湯神和卡森斯一起到湖人？傳表弟今夏動向取決於KD的決定

藍鳥祭出「四外野佈陣」　哈波：這太極端了！

讀者回應

﻿

最新新聞

1坎特狂槓土國！特克魯：恐怖分子支持者

2江國豪飆速　郭勇志：有職棒實力

3不辦引退　高志綱：難道你們不來看我了？

4妥協退休關鍵　高志綱：不能只想到自己

5外援受傷林志傑首冠遙遙無期？

熱門新聞

1戴資穎假動作　讓山口茜超無奈

2戴資穎三局退山口茜　殺進決賽

3B.戴維斯走人　瓊斯回鍋加盟裕隆

4中信兄弟調薪　王威晨月薪加10萬

5KD動向決定勇士未來陣容

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

嬰兒噎奶嘴唇發黑奔警局求助！ 警急送醫15分車程5分鐘到達

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366