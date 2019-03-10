大專棒聯／嚇出一身冷汗　台灣體大8比7險勝台東大學

▲大專棒聯，台體險勝。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

大專棒球聯賽公開組一級10日老天爺賞臉，台東大學與台灣體大之戰順利開打，兩隊戰得難分難捨，台體兩度被扳平比數，靠著林郁佑關鍵三壘安打攻下3分保住領先，最終以8比7險勝，賽後台體總教練林宗毅直呼，台東打擊不錯，嚇出一身冷汗。

雙方你來我往拉距戰，台東大學2局上靠著楊鎬宇二壘安打得1分，2局下林澤彬二壘安打反超為2比1，東大3局上再進攻，廖筱堯、林雨力接連兩支二壘安打突破台體先發江國豪防線，並利用台體傳球失誤攻下分數，取得4比2領先。

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台體4局下利用宗秉毅關鍵安打追平為4比4，5局下一度超前1分，台東大學6局上由曾頌恩安打帶動反攻，並靠著隊友短打推進及捕逸二度扳平比數為5比5。6局下台東大學第二任投手陳羽辰遭遇控球亂流，被杜文孝安打後投出2保送擠成滿壘，林郁佑一記二壘安打掃回3分，台東大學雖在8、9局各追1分，最終台體仍以8比7保住勝利。

台體總教練林宗毅表示，「下雨天不安因素比較大，台東打擊不錯，讓我們嚇出一身冷汗，他們打直球能力不錯，已經壓上速球派的江國豪，還是被打出安打，打擊方面，林郁佑、林澤彬安打都很關鍵。」

▲大專棒聯，台體江國豪。（圖／記者楊舒帆攝）

台體先發江國豪主投7局，用97球，被敲出6支安打，投6次三振，有1次四壞保送，失5分，只有2責失分。林宗毅透露，「他最近狀況都還不錯，球速有投出水準，這場有失投，但對方也打得不錯。」台體預賽帶進來6分，增加這一勝，目前積分9分。

台東大學隊史首度晉級複賽，第一場就遇到勁敵台體，總教練高克武表示，「剛開始球員抓直球打，對方也有發現，改變一些策略，我們投手表現也不錯，就是關鍵一兩顆球失投。」複賽對手一個比一個強，台東大學每一戰都是硬戰，對此高克武說，「每場比賽把自己缺點改進，檢討後不要再犯，有進步自然不會怯場。最近球隊越來越成熟，球員信心也出來了，不會像以前一樣畏畏縮縮，進步很多。」

▲大專棒聯，東大曾頌恩。（圖／記者楊舒帆攝）