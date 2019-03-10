運動雲

> >

暴龍成第2支進季後賽球隊　再贏12場拼隊史最佳　

ETtoday運動雲

▲▼暴龍確定晉級季後，林書豪 （圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍確定晉級季後賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

台裔球星林書豪效力的暴龍，因公鹿10日擊敗黃蜂後成為本季聯盟第2支進入季後賽的球隊，暴龍於剩餘賽程中只需再贏12場即可追平上季隊史例行賽最佳戰績，林書豪也是睽違3季後再闖季後賽之林，暴龍與公鹿也擊敗西區勇士、金塊成為本季領跑聯盟率先進入季後賽的2支東區球隊。

暴龍於10日雖然沒有賽程，但同屬東區的公鹿擊敗黃蜂，使東區季後賽末段班的2支球隊黃蜂與魔術儘管剩餘賽程全數取勝戰績仍不敵暴龍，因此暴龍也率先進入季後賽。

請繼續往下閱讀...

暴龍進入季後賽後，陣中後衛林書豪也將睽違3年再嚐季後賽滋味，他上次在季後賽出戰已是2016年效力黃蜂時期，不過黃蜂第一輪就遭淘汰，季中他轉戰暴龍，林書豪除重返季後賽外也將有望挑戰東區冠軍甚至總冠軍。

▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪狀態漸入佳境。（圖／CFP）

暴龍在進入季後賽之後，例行賽還剩下16場比賽，若拿下其中12場勝利，將追平去年隊史最佳戰績59勝23敗，除追平外更有機會再創隊史最佳戰績。

暴龍目前戰績為47勝19敗排名東區第二，東區第一是50勝16敗的公鹿，暴龍與公鹿也成為本季領跑聯盟率先進入季後賽的2支東區球隊，西區龍頭衛冕軍勇士（45勝20敗）與本季崛起的老二金塊（43勝22敗）至少距離暴龍都還有2至4場左右的勝差。

關鍵字： 暴龍NBA公鹿勇士林書豪金塊
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

熱門新聞

全英賽／戴資穎假動作頻送威力殺球　決勝局讓山口茜超無奈

全英賽／戴資穎三局連掃8分退山口茜　殺進決賽離三連霸差一場

中職／中信兄弟公布調薪　盜壘王王威晨加10萬

SBL／B.戴維斯確定走人　瓊斯二度回鍋加盟裕隆

湯神和卡森斯一起到湖人？傳表弟今夏動向取決於KD的決定

HVL／12年終熬出頭　瑞芳高工光頭王：謝謝你們帶我走到決賽

讀者回應

﻿

最新新聞

1鄭鎧文2分砲炸裂　5局結束獅5：2象

29歲女孩設計婦女節特別款Curry鞋

3暴龍成第2支進季後賽球隊

4陽岱鋼2支2！中斷連6打數無安打

5許峰賓回娘家　接電視台客座球評

熱門新聞

1戴資穎假動作　讓山口茜超無奈

2戴資穎三局退山口茜　殺進決賽

3中信兄弟調薪　王威晨月薪加10萬

4B.戴維斯走人　瓊斯回鍋加盟裕隆

5KD動向決定勇士未來陣容

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

嬰兒噎奶嘴唇發黑奔警局求助！ 警急送醫15分車程5分鐘到達

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366