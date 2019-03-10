暴龍成第2支進季後賽球隊　再贏12場拼隊史最佳　

▲暴龍確定晉級季後賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

台裔球星林書豪效力的暴龍，因公鹿10日擊敗黃蜂後成為本季聯盟第2支進入季後賽的球隊，暴龍於剩餘賽程中只需再贏12場即可追平上季隊史例行賽最佳戰績，林書豪也是睽違3季後再闖季後賽之林，暴龍與公鹿也擊敗西區勇士、金塊成為本季領跑聯盟率先進入季後賽的2支東區球隊。

暴龍於10日雖然沒有賽程，但同屬東區的公鹿擊敗黃蜂，使東區季後賽末段班的2支球隊黃蜂與魔術儘管剩餘賽程全數取勝戰績仍不敵暴龍，因此暴龍也率先進入季後賽。

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暴龍進入季後賽後，陣中後衛林書豪也將睽違3年再嚐季後賽滋味，他上次在季後賽出戰已是2016年效力黃蜂時期，不過黃蜂第一輪就遭淘汰，季中他轉戰暴龍，林書豪除重返季後賽外也將有望挑戰東區冠軍甚至總冠軍。

▲林書豪狀態漸入佳境。（圖／CFP）

暴龍在進入季後賽之後，例行賽還剩下16場比賽，若拿下其中12場勝利，將追平去年隊史最佳戰績59勝23敗，除追平外更有機會再創隊史最佳戰績。

暴龍目前戰績為47勝19敗排名東區第二，東區第一是50勝16敗的公鹿，暴龍與公鹿也成為本季領跑聯盟率先進入季後賽的2支東區球隊，西區龍頭衛冕軍勇士（45勝20敗）與本季崛起的老二金塊（43勝22敗）至少距離暴龍都還有2至4場左右的勝差。