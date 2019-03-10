湖人「坦」途光明無比？　球哥、英格雷本季提前關機

▲英格雷因肩膀傷勢本季報銷。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

洛杉磯湖人季前盤來重磅巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），季中一度登上西區第4，不過受到傷兵困擾，戰績直線滑落，目前排在西區第11，可以說是已經與季後賽絕緣。湖人今（10）日宣布將會讓英格雷（Brandon Ingram）提前關機養傷。

湖人在明星賽前戰績為28勝29敗排在西區第9，當時詹皇就放話要開啟「季後賽模式」全力搶勝，畢竟他已經連續8年闖進冠軍賽、連13年不知道提前放暑假的滋味，不過明星賽後湖人戰績不增反減，總共9場僅拿到2勝7敗，今天輸給綠衫軍後更是吞下5連敗，目前以30勝36敗位居西區第11，距離西區第8有著7場勝差，在球季剩下16場的情況下，要闖進季後賽機率真的不大。

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▲杜克大學威廉森領軍的19梯新秀也讓各坦隊努力卡位。（圖／達志影像／美聯社）



既然不能闖進季後賽，湖人也開始為未來規劃，今年選秀會上有著杜克3星威廉森（Zion Williamson）、巴瑞特（R.J. Barrett）以及瑞迪許（Cam Reddish）還有摩瑞特（Ja Morant）、八村壘等潛力球員，這也讓球隊方針從往上力拚季後賽；急轉成往下「坦」拚選秀順位。

▲球哥腳踝扭傷也提前關機。（圖／達志影像／美聯社）



湖人先是在日前宣布本季剩餘的賽事，以保護詹皇的龍體為由將嚴格控管其上場時間。今天再宣布明星賽後表現精彩，但受到肩膀傷勢困擾的英格蘭提前關機，加上先前因腳踝嚴重扭傷也關機的「球哥」博爾（Lonzo Ball），意味著今年賽季將看不到湖人2016年、17年的雙榜眼在場上奮戰的畫面。

除了博爾、英格雷，湖人陣中傷兵成群，還有中興少主庫茲馬（Kyle Kuzma）、老將錢德勒（Tyson Chandler）和史蒂文森（Lance Stephenson）都有傷在身。

▼詹姆斯將中斷他個人連13季打季後賽的紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

