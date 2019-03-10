運動雲

> >

詹皇高效大三元難挽頹勢　塞爾提克13分輕取世仇湖人

ETtoday運動雲

▲▼詹姆斯（LeBron James）、厄文（Kyrie Irving）。（圖／CFP）

▲詹姆斯轟30分大三元球隊還是輸球。（圖／CFP）

記者黃詩崴／綜合報導

湖人10日主場迎戰世仇塞爾提克，傷兵過多陷入連敗陰霾的湖人與季後賽漸行漸遠，詹姆斯（LeBron James）只上場不到30分鐘就拿到30分大三元，但球隊還是不見起色，綠衫軍靠著厄文（Kyrie Irving）同樣轟下30分以及團隊命中率突破5成下，終場以120比107輕取湖人。

▲▼莫里斯（Marcus Morris）。（圖／CFP）

請繼續往下閱讀...

▲莫里斯把湖人禁區打得毫無招架之力。（圖／CFP）

開賽作客的塞爾提克馬上發動攻勢，莫里斯（Marcus Morris）拿下5分，厄文也命中三分，不過詹皇效率很高的連續得分緊咬比數，首節湖人僅以24比25落後1分。次節綠衫軍靠著布朗（Jaylen Brown）的三分打開節連拿5分，不過湖人板凳出發的威廉斯（Johnathan Williams）也做出回應，綠衫軍靠著團隊戰力半場結束以57比47領先10分。

▲▼華格納（Moritz Wagner）。（圖／CFP）

▲湖人華格納先發上陣拿到22分生涯新高。（圖／CFP）

易籃再戰，湖人華格納（Moritz Wagner）先是上籃得手，不過綠衫史馬特（Marcus Smart）手感來了連飆3記三分將分差拉到17分，這時詹皇跳出來連得5分外加華格納的三分縮小分差，但節末坦圖（Jayson Tatum）、羅齊爾（Terry Rozier）聯手搶分，第三節結束綠衫軍以93比76領先17分。

▲▼詹姆斯（LeBron James）、厄文（Kyrie Irving）。（圖／CFP）

▲厄文也攻下30分。（圖／CFP）

決勝節詹姆斯先是連追5分，塞爾提克則是靠著海沃德（Gordon Hayward）中距離跳投維持分差，不過湖人眾將沒有束手就擒，除了詹皇外華格納、卡盧索（Alex Caruso）接續貢獻分數追到12分差，但莫里斯與厄文再度砍分，隨著詹姆斯在比賽剩下4分鐘退場後雙方戰況也無懸念，終場賽爾提克就以120比107擊敗湖人。

塞爾提克厄文領軍轟下全隊最高30分、7籃板、5助攻外帶2抄截、2阻攻；史馬特、莫里斯各自攻下球隊次高的16分，海沃德板凳出發拿到15分，賽爾提克收下3連勝後，以41勝26敗坐穩東區第5。

▲▼詹姆斯（LeBron James）、厄文（Kyrie Irving）。（圖／CFP）

▲詹姆斯、厄文兩人有說有笑。（圖／CFP）

詹姆斯今天僅上場27分鐘就繳出30分、10籃板、12助攻的大三元表現，待過綠衫軍多年的朗多今天表現欠佳，只有4分、6籃板、9助攻命中率不到3成。另外華格納、威廉斯分別轟下22分、18分都是生涯新高。湖人苦吞5連敗目前以30勝36敗排在西區第11，要打進季後賽的機率可說是微乎其微。

關鍵字： NBA湖人塞爾提克LeBron James詹姆斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

全英賽／戴資穎假動作頻送威力殺球　決勝局讓山口茜超無奈

全英賽／戴資穎三局連掃8分退山口茜　殺進決賽離三連霸差一場

湯神和卡森斯一起到湖人？傳表弟今夏動向取決於KD的決定

中職／中信兄弟公布調薪　盜壘王王威晨加10萬

HVL／12年終熬出頭　瑞芳高工光頭王：謝謝你們帶我走到決賽

中職／陳子豪薪水談不攏　明天申請仲裁

讀者回應

﻿

最新新聞

1富邦上半季主場門票16日預售

2李雪芮：希望今年回到世界前10

3皇家1年250萬美元補進馬多納多

4藍鳥對哈波擺四外野極端佈陣

5芭比推出大坂直美娃娃

熱門新聞

1戴資穎假動作　讓山口茜超無奈

2戴資穎三局退山口茜　殺進決賽

3KD動向決定勇士未來陣容

4中信兄弟調薪　王威晨月薪加10萬

5HVL瑞芳教頭：謝謝你們帶我走到決賽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

暖爸出差整個月留注音文紙條　「爸寶」兒子一看抱頭飆淚
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366