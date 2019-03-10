詹皇高效大三元難挽頹勢　塞爾提克13分輕取世仇湖人

▲詹姆斯轟30分大三元球隊還是輸球。（圖／CFP）



記者黃詩崴／綜合報導

湖人10日主場迎戰世仇塞爾提克，傷兵過多陷入連敗陰霾的湖人與季後賽漸行漸遠，詹姆斯（LeBron James）只上場不到30分鐘就拿到30分大三元，但球隊還是不見起色，綠衫軍靠著厄文（Kyrie Irving）同樣轟下30分以及團隊命中率突破5成下，終場以120比107輕取湖人。

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▲莫里斯把湖人禁區打得毫無招架之力。（圖／CFP）



開賽作客的塞爾提克馬上發動攻勢，莫里斯（Marcus Morris）拿下5分，厄文也命中三分，不過詹皇效率很高的連續得分緊咬比數，首節湖人僅以24比25落後1分。次節綠衫軍靠著布朗（Jaylen Brown）的三分打開節連拿5分，不過湖人板凳出發的威廉斯（Johnathan Williams）也做出回應，綠衫軍靠著團隊戰力半場結束以57比47領先10分。

▲湖人華格納先發上陣拿到22分生涯新高。（圖／CFP）



易籃再戰，湖人華格納（Moritz Wagner）先是上籃得手，不過綠衫史馬特（Marcus Smart）手感來了連飆3記三分將分差拉到17分，這時詹皇跳出來連得5分外加華格納的三分縮小分差，但節末坦圖（Jayson Tatum）、羅齊爾（Terry Rozier）聯手搶分，第三節結束綠衫軍以93比76領先17分。

▲厄文也攻下30分。（圖／CFP）



決勝節詹姆斯先是連追5分，塞爾提克則是靠著海沃德（Gordon Hayward）中距離跳投維持分差，不過湖人眾將沒有束手就擒，除了詹皇外華格納、卡盧索（Alex Caruso）接續貢獻分數追到12分差，但莫里斯與厄文再度砍分，隨著詹姆斯在比賽剩下4分鐘退場後雙方戰況也無懸念，終場賽爾提克就以120比107擊敗湖人。

塞爾提克厄文領軍轟下全隊最高30分、7籃板、5助攻外帶2抄截、2阻攻；史馬特、莫里斯各自攻下球隊次高的16分，海沃德板凳出發拿到15分，賽爾提克收下3連勝後，以41勝26敗坐穩東區第5。

▲詹姆斯、厄文兩人有說有笑。（圖／CFP）



詹姆斯今天僅上場27分鐘就繳出30分、10籃板、12助攻的大三元表現，待過綠衫軍多年的朗多今天表現欠佳，只有4分、6籃板、9助攻命中率不到3成。另外華格納、威廉斯分別轟下22分、18分都是生涯新高。湖人苦吞5連敗目前以30勝36敗排在西區第11，要打進季後賽的機率可說是微乎其微。