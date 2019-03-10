運動雲

> >

謝淑薇榮獲WTA二月最佳突破　今年前2個月連續獲獎

ETtoday運動雲

▲▼ 謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

「台灣一姐」謝淑薇日前在杜拜女網賽表現出色，接連擊敗科柏（Angelique Kerber）和普利絲可娃（Karolina Pliskova）兩位前球后闖進決賽，距離決賽僅有1盤的距離。傑出的表現，讓她獲得今年二月的WTA最佳突破獎。這也是她今年1月獲得最佳好球後，連續2個月獲獎。

謝淑薇在總獎金282萬美金的杜拜女網賽一路過關斬將，不僅擊敗世界第12的塞瓦絲多娃(Anastasija Sevastova)，還連過科柏和普利絲可娃兩位前球后，直到4強才不敵今年澳網亞軍科維朵娃(Petra Kvitova)，兩人鏖戰3盤才分出勝負。謝淑薇目前世界排名也上升到27，距離生涯最佳的23不遠。

請繼續往下閱讀...

謝淑薇以獨樹一格的「淑薇style」陰柔技巧形打法在賽場讓人摸不著頭緒，在力量網球的時代下開創一片天。不過她近年也加強體能，就算在底線對峙也不至於完全落居下風。「很高興能看到有更多不同球風的選手，比賽也因此增添更多樂趣。」

「你不會想要每次都對上只會切球，或是重擊的球員。這樣對球迷也太無聊了，對我來說也一樣。」謝淑薇說。可惜謝淑薇在印地安泉女網賽次輪敗給英國好手康塔(Johanna Konta)，接下來在三月中旬將前往邁阿密參賽。

關鍵字： 謝淑薇
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

熱門新聞

全英賽／戴資穎假動作頻送威力殺球　決勝局讓山口茜超無奈

全英賽／戴資穎三局連掃8分退山口茜　殺進決賽離三連霸差一場

湯神和卡森斯一起到湖人？傳表弟今夏動向取決於KD的決定

中職／中信兄弟公布調薪　盜壘王王威晨加10萬

HVL／12年終熬出頭　瑞芳高工光頭王：謝謝你們帶我走到決賽

中職／秉持龍魂重現初心！魏應充視察斗六球場

讀者回應

﻿

最新新聞

1殷仔差點與隊友合力上演完全比賽

2陳庭揚加盟港超理文

3戴資穎10日晚間9點決戰陳雨菲

4陳子豪薪水談不攏　明天申請仲裁

5哈波春訓首秀無安打2次保送

熱門新聞

1戴資穎假動作　讓山口茜超無奈

2戴資穎三局退山口茜　殺進決賽

3KD動向決定勇士未來陣容

4中信兄弟調薪　王威晨月薪加10萬

5HVL瑞芳教頭：謝謝你們帶我走到決賽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

暖爸出差整個月留注音文紙條　「爸寶」兒子一看抱頭飆淚
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366