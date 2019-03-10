謝淑薇榮獲WTA二月最佳突破　今年前2個月連續獲獎

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

「台灣一姐」謝淑薇日前在杜拜女網賽表現出色，接連擊敗科柏（Angelique Kerber）和普利絲可娃（Karolina Pliskova）兩位前球后闖進決賽，距離決賽僅有1盤的距離。傑出的表現，讓她獲得今年二月的WTA最佳突破獎。這也是她今年1月獲得最佳好球後，連續2個月獲獎。

謝淑薇在總獎金282萬美金的杜拜女網賽一路過關斬將，不僅擊敗世界第12的塞瓦絲多娃(Anastasija Sevastova)，還連過科柏和普利絲可娃兩位前球后，直到4強才不敵今年澳網亞軍科維朵娃(Petra Kvitova)，兩人鏖戰3盤才分出勝負。謝淑薇目前世界排名也上升到27，距離生涯最佳的23不遠。

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謝淑薇以獨樹一格的「淑薇style」陰柔技巧形打法在賽場讓人摸不著頭緒，在力量網球的時代下開創一片天。不過她近年也加強體能，就算在底線對峙也不至於完全落居下風。「很高興能看到有更多不同球風的選手，比賽也因此增添更多樂趣。」

「你不會想要每次都對上只會切球，或是重擊的球員。這樣對球迷也太無聊了，對我來說也一樣。」謝淑薇說。可惜謝淑薇在印地安泉女網賽次輪敗給英國好手康塔(Johanna Konta)，接下來在三月中旬將前往邁阿密參賽。