HVL／為考景美國三才練排球　國手之女林庭葳想當體育老師

▲HVL高中排球聯賽，景美女中林庭葳。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

國三才為了考進景美女排而開始練排球，前國手林柏化之女林庭葳雖然最終圓夢，但卻也經過一段撞牆期才融入球隊，已經高三的她表示這次高中排球聯賽已經達成自己設定闖進決賽的目標，未來她想朝著體育老師之路邁進。

國三想換個跑道，林庭葳才開始練排球，比許多體育班出生的球員起步都來得晚，景美女排教練林文傑表示，當初林庭葳靠著不錯的身材條件和素質，加上跳得也蠻高的，所以最終才能考進景美，「否則依她這麼晚開始練，在別隊應該是沒什麼機會的。」

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從零開始練，也讓林庭葳吃盡苦頭，剛升上高中那段期間，因為什麼都不會、球隊規矩也不懂，一度很後悔考進來，再加上又要住校，「那時候真的很想逃回家，但每天都練很晚，家又住很遠根本沒辦法回去，後來就一直問同學、問學姊該怎麼做，才慢慢融入。」

和球隊一起練習、一起流汗、一起吃飯，做什麼事都一起，也讓林庭葳漸漸有了歸屬感，一路走到現在高三，林庭葳表示真的就是滿滿感謝，「想到大家都為了球隊撐下來，就覺得自己也開有始有終，這次我們也是說好要一起打進決賽，踏進這個場地感受決賽的氛圍，所以複賽打得很精彩，一路走到決賽，雖然沒能挺進4強，但也達成當初的目標，算是完美結束高中生涯。」

因為爸爸在明志科大當教授也給林庭葳建議，未來能朝教師方面發展，「我有去考師大、清大、北市大，未來想當體育老師。」

▲林庭葳擁有175公分好身材。（圖／記者顏如玉攝）