運動雲

> >

HVL／為考景美國三才練排球　國手之女林庭葳想當體育老師

ETtoday運動雲

▲HVL高中排球聯賽，景美女中林庭葳。（圖／記者顏如玉攝）

▲HVL高中排球聯賽，景美女中林庭葳。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

國三才為了考進景美女排而開始練排球，前國手林柏化之女林庭葳雖然最終圓夢，但卻也經過一段撞牆期才融入球隊，已經高三的她表示這次高中排球聯賽已經達成自己設定闖進決賽的目標，未來她想朝著體育老師之路邁進。

國三想換個跑道，林庭葳才開始練排球，比許多體育班出生的球員起步都來得晚，景美女排教練林文傑表示，當初林庭葳靠著不錯的身材條件和素質，加上跳得也蠻高的，所以最終才能考進景美，「否則依她這麼晚開始練，在別隊應該是沒什麼機會的。」

請繼續往下閱讀...

▲HVL高中排球聯賽，景美女中林庭葳。（圖／記者顏如玉攝）

從零開始練，也讓林庭葳吃盡苦頭，剛升上高中那段期間，因為什麼都不會、球隊規矩也不懂，一度很後悔考進來，再加上又要住校，「那時候真的很想逃回家，但每天都練很晚，家又住很遠根本沒辦法回去，後來就一直問同學、問學姊該怎麼做，才慢慢融入。」

和球隊一起練習、一起流汗、一起吃飯，做什麼事都一起，也讓林庭葳漸漸有了歸屬感，一路走到現在高三，林庭葳表示真的就是滿滿感謝，「想到大家都為了球隊撐下來，就覺得自己也開有始有終，這次我們也是說好要一起打進決賽，踏進這個場地感受決賽的氛圍，所以複賽打得很精彩，一路走到決賽，雖然沒能挺進4強，但也達成當初的目標，算是完美結束高中生涯。」

因為爸爸在明志科大當教授也給林庭葳建議，未來能朝教師方面發展，「我有去考師大、清大、北市大，未來想當體育老師。」

▲HVL高中排球聯賽，景美女中林庭葳。（圖／記者顏如玉攝）

▲林庭葳擁有175公分好身材。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： HVL景美女中女排林庭葳
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

推薦閱讀

HVL／提供環境多元發展　景美女排其實沒比較會讀書

HVL／沒有體育班仍維持年年前八　景美女排善用秘密武器

HVL／考高中曾被嫌身材太胖　景美第6作收林星妤遺憾告別

HVL／前國手簡佳慧任教練也在調整　內湖女排退景美拿第五

熱門新聞

全英賽／戴資穎三局連掃8分退山口茜　殺進決賽離三連霸差一場

湯神和卡森斯一起到湖人？傳表弟今夏動向取決於KD的決定

HVL／12年終熬出頭　瑞芳高工光頭王：謝謝你們帶我走到決賽

中職／秉持龍魂重現初心！魏應充視察斗六球場

小市場悲歌！光芒史奈爾「薪」酸　賽揚加持僅值1.4萬美元

SBL／B.戴維斯持續低迷　李啟億仍未鬆口換洋將

讀者回應

﻿

最新新聞

1HVL林庭葳為考景美國三才練排球

2奧運隊移訓一周　和越南U23友誼賽

3Nike一個成就夢想的新時代

4HVL景美林星妤想減肥而練排球

5張容軒、林郅為 紳士遊行帥翻！

熱門新聞

1戴資穎三局退山口茜　殺進決賽

2KD動向決定勇士未來陣容

3HVL瑞芳教頭：謝謝你們帶我走到決賽

4味全龍將復出　魏應充視察斗六球場

5光芒史奈爾薪酸　賽揚加持僅值1.4萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

暖爸出差整個月留注音文紙條　「爸寶」兒子一看抱頭飆淚
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366