HVL／考高中曾被嫌身材太胖　景美第6作收林星妤遺憾告別

▲景美女中林星妤曾因身材被嫌棄。（圖／高中排球聯賽大會提供，圖下同）



記者顏如玉／台北報導

景美女排最終在本屆高中排球聯賽終不敵內湖高中得到第六名，已經高三的攻擊手林星妤坦言不滿意，很遺憾無法在畢業前再度闖進4強，「只好把這個希望放在學妹身上了。」

小學三年級為了減肥加入球隊，林星妤笑說沒想到減肥不成反而越來越胖，也越練越壯，還被隊友取了一個「大肚」的綽號，「就因為我胖都胖在肚子啊！」，林星妤透露，其實考高中時還曾因身材太胖被嫌棄，「當初我沒有想來景美，但我被我想去的高中教練嫌棄身材，雖然他們後來有叫我再去測試，但我為了讓那個學校後悔，還是選擇來到景美。」

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景美沒有體育班，平時要跟著一般生一起讀書，直到放學後才開始訓練，林星妤說，因此會練到比較晚而影響到作息，所以原本很不習慣，「但是我在高一就被選進聯賽的12人名單中，蠻意外的，但也提升不少自信，就打到現在。」

最後一年打聯賽，卻沒能率隊繼高一後再度闖進4強，林星妤坦言真的很遺憾，因為三年來最印象深刻就是高一挺進4強的感覺，「這次在火力方面沒有發揮很好，反而是平常練不好的接發跟防守打比較好，現在結束聯賽了，就期待學妹未來可以達成我想要闖進4強的目標。」