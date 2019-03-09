ABL／陳金鋒開場嘉賓「巨砲助威」　夢想家退戰狼6連勝

▲陳金鋒擔任夢想家開場嘉賓。（圖／寶島夢想家提供）

體育中心／綜合報導

夢想家9日邀請到台灣棒壇傳奇陳金鋒來到彰化體育館開球，象徵著運動不分領域，夢想是需要大家的力挺，而開場表演請來在地的饒舌團體「草屯囝仔」帶來最新專輯中的歌曲，用最有台灣味的饒舌歌曲嗨爆現場觀眾。最終夢想家以97比78，擊退澳門戰狼收下主場6連勝。

開球儀式由台灣巨砲陳金鋒為夢想家開球，一出場讓全場觀眾起立鼓掌，鋒哥受現場觀眾熱情鼓舞，比賽暫停時，立馬送出簽名球回應球迷。陳金鋒受訪說到，「球迷們很熱情，現場氣氛真好，夢想是需要大家的相挺！以前打球時我都在室外打球，能在這樣的體育館比賽氣氛很棒。」

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此役澳門戰狼僅以6人應戰，夢想家開局較慢進入狀況，不過米勒有著火燙手感並投進三顆三分球，首節結束19比19。第二節，吳永盛切入禁區挑戰，假動作騙起對手再放進兩分，阿提諾藉著身高優勢頻頻肆虐對手禁區，多次轉身左手上籃讓對手摸不著頭緒，半場結束40比30夢想家領先10分。

▲阿提諾（Will Artino）豪取30分。（圖／寶島夢想家提供）

進入下半場，夢想家更專注進入比賽，一開局阿提諾就用單手爆扣來喚醒大家，幫助夢想家擺脫戰狼，帶著12分領先進入第四節，終場以97比78擊敗澳門戰狼拿下賽季第16勝。

首開生涯得分紀錄的張耕淯談到主場首登場說道，「第一次主場出賽，剛開始有點緊張，但後來逐漸抓到節奏，有出手的機會就把握著，將自己該做的事情做到最好。」被問到與吳永盛都是剛進職業生涯的菜鳥，兩人平時有什麼交流，張耕淯表示平時練習後都會留下來進行一對一的對抗，透過這樣的練習可以在永盛身上學到很多對於防守的觀念與技巧。

明日3/10(日)，夢想家將進行例行賽主場最終戰！開球嘉賓將邀請到沈默王牌-王建民，喜歡棒球、籃球的球迷絕對不能錯過，而表演嘉賓也邀請到來自「混血兒娛樂」的嘻哈金童BCW將帶來最炸最震撼的開場表演！

▲鄭瑋。（圖／寶島夢想家提供）

▲張耕淯。（圖／寶島夢想家提供）