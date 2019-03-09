SBL／第四節險被台啤逆轉　金酒驚險中止5連敗

▲金酒中止5連敗。（圖／籃協提供，下同）



記者洪偵源／新北報導

第16季SBL例行賽，金酒7日遭遇戰績排名第一的台啤，曾一度領先達25分，結果被迎頭趕上，終場前3秒還被黃聰翰砍進三分球，追到剩2分差距，但仍以73比71險勝。

台啤本季只要首節得分在15分以上，甚至超過20分，有著極高的勝率，顯示牠們擅於打順風球，不過此戰開節得分低迷，被金酒打一波12比7攻勢，該節只拿10分，就一路處於落後。

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第一節只拿10分，也是台啤本季首節最低得分，前一次是去年12月30日對璞園，首節只拿12分，不過該場台啤以2分險勝，此役刷低首節得分紀錄，以2分惜敗。

金酒第二節最多曾領先到25分，上半場打完還以39比26領先，下半場戰況起了變化，台啤本季第三節也有高得分的能力，此節砍下28分，比金酒多了7分。

關鍵第四節，台啤多次拉近比分，最近只有2分差，終場前1分28秒，黃聰翰放進2分後，金酒還以70比66領先，之後夏普外線不進，台啤進攻失誤但保住球權，時間剩53.12秒。

暫停過後擁有球權的台啤，塞瑟夫執行單打失利，只能對金酒犯規，倒數38.78秒，蘇奕晉罰進1球，金酒又回到5分領先，隨後黃聰翰兩罰，比數71比68，剩5.32秒時間到。

金酒先靠佐藍兩罰命中，取得73比68領先，台啤隨即由黃聰翰砍進三分球，所幸金酒確實保住球權到時間走完，中止最近的5連敗，台啤也中斷4連勝。

金酒教頭吳俊雄表示，「希望我們的球員可以從錯誤中學習，從戰績第一掉下來，從最多領先到20幾分到縮小差距，結果都是我們發生狀況，讓對手有追趕的機會，希望每一次出現的錯誤，都帶來學習的機會。」