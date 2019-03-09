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中職／「棒籃雙棲」LMG凱莉絲　桃猿主場應援很有Feel

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▲Lamigirls新軍孟潔(左)、凱莉絲(右)。（圖／桃猿提供）

▲Lamigirls孟潔(左)、凱莉絲(右)。（圖／桃猿提供）

記者黃詩崴／台北報導

LamiGirls今年新增4名團員，除了回鍋的卉妮外，引起最大話題非來自統一的Yuri莫屬，不過早在去年LMG陣容就有一名來自統一的成員，那就是啦啦隊經驗豐富的凱莉絲。凱莉絲過去效力統一啦啦隊10年，再之前也有擔任SBL啦啦隊的經驗，身經百戰的她認為在桃猿主場應援的氣氛相當有Feel！

凱莉絲有著168公分50公斤的高挑身材，身為啦啦隊「老將」過去除了有Uni Girls經驗外，也曾擔任過SBL啦啦隊，「棒籃雙棲」的她認為，兩者除了場地的不同外，想要帶動球迷氣氛的精神是沒有差別的。

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從2006年開始就開始擔任統一啦啦隊，凱莉絲可說是看盡中職人氣從谷底到逐漸復甦，球迷的熱情支持她也都看在眼裡，當來到有著大批球迷支持的LamiGirls，她感覺在主場應援時，那感覺相當起勁。

Lamigo桃猿在2012年到韓國參加亞洲職棒大賽後，受到「韓流」洗禮後，決心引進韓式啦啦隊模式，投入大量資源到LamiGirls，目前陣中有22名成員是中職人數最龐大的加油團隊，透過深耕啦啦隊增加粉絲後在整合球迷，讓Lamigo桃猿成為中職人氣球隊。

▼LamiGirls春訓開訓採訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼LamiGirls春訓開訓採訪。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 中職Lamigo桃猿LamiGirls凱莉絲
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