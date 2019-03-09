世錦賽奪金創新猷　林郁婷、陳念琴世界排名登第一

▲林郁婷。（圖／記者張克銘攝）



記者洪偵源／綜合報導

根據AIBA（International Boxing Association）公佈的最新排名，世錦賽大放異彩的我國好手林郁婷、陳念琴，分別在女子54公斤級與69公斤級排名世界第一。

林郁婷2017年在亞錦賽奪下54公斤級金牌，是台灣睽違12年再度有女子選手於亞錦賽封后，被看好在隔年的雅加達-巨港亞運奪金。

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2018年的雅加達-巨港亞運，林郁婷在4強止步，但已經是台灣48年來在亞運最佳成績，亞運的挫敗，沒讓她低迷太久，去年11月的新德里世錦賽，與陳念琴創下台灣首度奪金的紀錄。

陳念琴曾在世錦賽獲得銅牌，去年亞運因為大會取消她所屬的75公斤級，改設57公斤級，也直接讓她無緣亞運，提前進入世錦賽與奧運培訓的計畫。

新德里世錦賽陳念琴從69公斤級挑戰，也一舉封后，與林郁婷雙雙締造台灣拳擊在國際賽的歷史新猷，並在69公斤級名列世界第一。

世界排名第一在國際賽的享有種子籤待遇，也是實力的證明，但奧運賽事除外，奧運賽事對戰籤表是所有選手一律抽籤排序。

而世界排名與奧運資格也無關聯，奧運參賽辦法是透過奧運資格賽、世錦賽金牌以及職業賽冠軍產生，且目前仍未確定，2020年東京奧運是否會有拳擊項目。