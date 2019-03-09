大專棒聯／9日因雨延賽！八強賽程若再延　改一日三戰

▲台中市區雨勢不斷，大專棒聯複賽9日賽程順延一天。（圖／大專棒聯提供）



記者路皓惟／台中報導

107學年度大專棒球聯賽再次因雨延賽，預定今9日於台體大開打的兩場賽事，確定順延到10日進行，整個八強複賽將打到3月15日。根據大會表示，假如明天（10日）台中雨勢仍未停歇而影響到比賽，接下來八強賽程將改為一日三戰消化比賽。

原訂9日八強將進行兩場比賽，下午3點由台灣體大出戰台東大學，晚間6點半由開南大學對戰國立體大，但因台中雨下整夜，考量場地不佳及氣候不穩定，大會決定將今日賽事往後推一天，順延至10日進行。

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今年大專棒球聯賽八強複賽因受到大陸冷氣團南下，加上鋒面來襲影響，使得賽程被打亂，有兩天的賽程都因雨延賽。原本應該在13日結束的八強複賽，現在要打到15日，如果10日又因下雨延賽，接下來八強賽程將改為一日三戰消化比賽。

依大專棒球聯賽賽程最初安排，四強決賽將於18日開打，等於八強複賽13日結束後，中間有5天的空檔時間，可以讓球隊有充份的時間準備四強決賽，不過現在八強賽程卻因雨勢延後兩天，距離四強中間僅剩3天，因此，球隊陣容深度將會成為奪冠的關鍵。

八強複賽8支隊伍大同學院、文化大學、國立體大、臺東大學、開南大學、臺灣體大、南華大學及嘉義大學目前正在角逐四強門票，衛冕軍文化大學尋求二連霸，力拼隊史第11座冠軍。

▲衛冕軍文化大學尋求二連霸。（圖／記者路皓惟攝）