美媒評本季5大最爛領袖　詹皇第1厄文、戴維斯緊跟其後

▲詹姆斯（LeBron James）。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

隨著賽季來到尾聲，許多球隊打出了令人驚訝的表現，也有不少球隊是原先外界相當看好，表現卻不如預期，美國媒體《fadeaway world》就評選出5大失敗領袖，其中本季轉戰湖人的詹姆斯(LeBron James)就被排在第一名。

1.詹姆斯

請繼續往下閱讀...

一直以來「詹皇」就是球隊的領導者，過去已經連續8年率隊殺入總冠軍戰，可見他帶隊能力相當出眾，不過本季他轉戰湖人後，原先也表示要帶領年輕小將闖入季後賽，但現在卻沒有實現諾言，離季後賽越來越遠，甚至多次公開批評球隊，在場上的肢體語言也比過往更為激烈，但身為領袖他本季在攻防兩端也時常鬆懈，這也是外界沒有想到的事情。



▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）



2.厄文(Kyrie Irving)

當初離開騎士選擇加盟綠衫軍，厄文就是想要去一支能當領袖並證明自己的球隊，但最近他卻不斷傳出與球隊鬧不合，甚至還公開批評隊友，在今年夏天他將成為自由球員，先前厄文表示自己不需要任何個人榮譽，被外界視為他想要離開波士頓，這些也讓厄文不被認可為好的領袖。

▲厄文。（圖／達志影像／美聯社）



3.戴維斯(Anthony Davis)

過去戴維斯表示想長留鵜鶘，但在季中交易前卻拋出「賣我」震撼彈，導致他與球隊關係降至冰點，加上他本季又有傷病困擾，目前鵜鶘僅拿下30勝38敗，西區第12名的戰績，幾乎與季後賽無緣，「一眉哥」確實沒有像球隊一哥帶領紐奧良走向正確的方向。

▲戴維斯。（圖／CFP）



4.沃爾(John Wall)

季初「牆哥」就與球隊鬧不合，與多年戰友畢爾(Bradley Beal)之間也傳出裂痕，導致團隊氣氛相當糟糕，但隨著他受傷後，球隊戰績卻開始起色，儘管多名巫師球員都表示少了沃爾影響還是很大，但目前來看他們依舊打得不錯，而現在巫師以27勝38戰績，排在東區第11名，仍在力拚季後賽資格。

▲沃爾。（圖／達志影像／美聯社）



5唐斯(Karl-Anthony Towns)

先前巴特勒(Jimmy Butler)砲轟唐斯以及威金斯(Andrew Wiggins)打球很軟，態度相當不好，隨著「吉巴」離開後，唐斯也沒有做太多事情來證明自己，儘管有著極高天賦，球隊又把他當作核心，唐斯卻沒有展現領袖特質，目前灰狼也以30勝35敗在季後賽邊緣掙扎。

▲唐斯。（圖／達志影像／美聯社）