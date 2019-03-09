林子偉長打再一支　貢獻全隊唯一1分打點

▲林子偉。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

波士頓紅襪9日與金鶯進行熱身賽，林子偉擔任先發第8棒鎮守游擊，3次打擊機會中，敲出一支帶有打點的場地二壘安打為球隊先馳得點，拿手的防守端也表現精彩3次守備機會都掌握住沒有發生失誤，不過紅襪終場遭到金鶯4比2逆轉。

林子偉本場首度上場打擊就有貢獻，2局上一、二壘有跑者2人出局，林子偉面對金鶯先發「大鬍子」凱許納（Andrew Cashner）取得1好2壞球數領先，敲出左外野深遠飛球形成場地二壘安打帶有1分打點，這也是本場比賽雙方的第1分。

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雖然林子偉首次打擊就敲安建功，但接下來2次打擊分別出現滾地、飛球出局，不過防守端掌握2次雙殺機會，以及處理1次滾地球刺殺打者，3次守備機會都沒有發生失誤，在7局下退場休息，目前春訓12次游擊的守備機會還沒出現過失誤，守備率是完美的百分之百。

儘管外媒認為開季後，台將只有陳偉殷有辦法留在25人名單，不過林子偉熱身賽依舊表現不俗，總計24個打席，出現9支安打包括一發全壘打，貢獻6分打點，打擊率0.375、長打率也有0.667。

本場紅襪打擊大當機，全場只敲出2支安打，終場以2比4不敵金鶯，目前衛冕軍紅襪熱身賽戰績為6勝8敗。紅襪熱身賽下一戰將在10日交手大都會。

▼林子偉今日表現。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

