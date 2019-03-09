現役救援王金柏瑞還是不降價　國民、勇士不簽了

▲現役救援王金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

身為大聯盟最強終結者之一，現役救援王金柏瑞（Craig Kimbrel）至今還沒找到工作，然而現在情況可能比想像中更糟，根據《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）報導，國民和勇士都沒有打算簽下他。

國民和老東家勇士都對金柏瑞表達了網羅興趣，但據記者鮑登最新消息，兩支國聯東區球隊因考量團隊薪資和豪華稅，不打算花大錢去簽一名後援投手。

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鮑登也提到，費城人從去年休賽季開始，就一直觀察金柏瑞的市場動向，將他擺在球隊補強名單中，但就在以13年3.3億美元合約簽下哈波（Bryce Harper）後，球團沒有計畫再補後援投手，除非他願意接受短約。

先前曾有報導指出，金柏瑞堅持以6年1億美元作為簽約目標，寧願沒球打也不願輕易降價，但這項消息很快就被經紀公司反駁，經紀人米特（David Meter）表示一定會在本季幫客戶金柏瑞找到落腳處。

30歲的金柏瑞上季63場出賽，以優異的2.74防禦率、拿下42次救援成功，並幫助紅襪奪得世界大賽冠軍，但至今仍然失業。主因除了他喊價歷史最大張後援投手合約令各隊卻步之外，進階數據也顯示出他的球速、轉速都嚴重下滑，已經開始有衰退的趨勢。

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